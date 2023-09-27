Politico: ФРГ введет проверки на границе с Польшей и Чехией

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер 27 сентября объявит о временных проверках на границе страны с Польшей и Чехией на фоне притока мигрантов и ищущих убежища, сообщило Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.

По данным источника, в ближайшие несколько дней проверки начнутся «на отдельных пограничных переходах».

С начала 2023 года за убежищем к властям Германии обратились 204 тыс. человек. Это на 77% больше, чем за аналогичный период 2022 года. 23 сентября ужесточение контроля на границах допустил канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом он подчеркнул, что Германия продолжит предоставлять убежище тем, кто в нем нуждается.

В своем заявлении канцлер обратил внимание на ситуацию в Польше, где были выявлены факты получения виз за взятки. Он отметил необходимость решить этот вопрос с польским правительством. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил господина Шольца в попытке вмешательства во внутренние дела страны.

Лусине Баласян