Reuters: Германия в 2024 году вдвое сократит расходы на беженцев

Германия в 2024 году намерена вдвое сократить помощь, выделяемую федеральным землям на покрытие расходов на прием и интеграцию беженцев. Это решение принято в рамках ужесточения бюджета на фоне растущей инфляции «после нескольких лет щедрых расходов», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Берлин проинформировал федеральные земли, что в следующем году выделит на беженцев максимум €1,7 млрд. Это более чем вдвое меньше, чем было потрачено на эти цели в 2023 году (€3,75 млрд). Это обсуждалось на встрече правительства ФРГ и властей земель вчера, 25 сентября, уточнил неназванный представитель Минфина Германии.

«По сути, федеральные земли несут ответственность за размещение и уход за беженцами»,— добавил представитель ведомства. Уточняется, что правительство ФРГ также не будет выделять деньги на уход и интеграцию украинских беженцев, добавили собеседники агентства. Сколько было потрачено на эти цели в этом году, неизвестно.

Reuters пишет, что более 1 млн человек попросили о получении убежища в Германии после начала российской военной операции на Украине. Их поддержка «нанесла ущерб городам и муниципалитетам страны», и 16 федеральных земель ФРГ потребовали дополнительных федеральных средств для покрытия расходов на беженцев в 2024 году.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек говорил, что многие муниципалитеты уже не в состоянии предоставить кров мигрантам. В мае Германия рассматривала возможность введения пограничного контроля на своих границах, чтобы способствовать предотвращению нового миграционного кризиса.

Подробности — в материале «Ъ» «Правительству Германии напомнили о мигрантах».

Лаура Кеффер