«В к.-р. целях съели собаку»

85 лет назад, осенью 1938 года, началось уменьшение масштабов репрессий, ведь «кипучая деятельность НКВД по разгрому врагов» лишала все отрасли крайне необходимых им специалистов и приводила к проблемам в экономике, а повсеместное стремление всех правоохранительных ведомств выполнить и перевыполнить планы по арестам заподозренных в нелояльности, как свидетельствуют документы ЦК ВКП(б) и Прокуратуры СССР, дискредитировало власть и выставляло ее действия в самом неприглядном виде, даже в тех случаях, когда дело не доходило до пыток и казней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Эта по существу поверхностная проверка показала абсолютное несоответствие работы суда и прокуратуры требованиям ЦК ВКП(б) и правительства»

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images «Эта по существу поверхностная проверка показала абсолютное несоответствие работы суда и прокуратуры требованиям ЦК ВКП(б) и правительства»

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Из записки первого секретаря Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) С. Д. Игнатьева замзаведующего отделом руководящих партийных органов ЦК ВКП(б) В. А. Донскому, 23 сентября 1938 года.

Работа прокуратуры Бурят-Монгольской АССР и ее местных органов вызывает серьезную тревогу и сомнение в правильности осуществления революционной законности и прокурорского надзора в республике.

Надзор за деятельностью милиции и судебных органов осуществляется недопустимо плохо. Вследствие этого до сих пор, имеют место случаи безнаказанного нарушения конституции работниками этих органов (незаконные аресты, длительная задержка рассмотрения судебных дел и т. д.). Кассационная коллегия Верхсуда, только за 6 месяцев 1938 года, прекратила дела 112 человек находившихся под стражей. Этот факт подтверждает слабость прокурорского надзора за деятельностью судебных органов.

В работе прокуратуры часто встречаются случаи, когда арестовываются люди без серьезной проверки поступивших на них материалов, а затем, после длительного заключения в тюрьме, освобождаются в виду отсутствия состава преступления.

Так, например:

1. Был арестован председатель Мухор-Шибирского Райисполкома Агафонов А. П. по обвинению во вредительстве. Агафонов содержался под стражей в течение 8 месяцев. Затем дело было прекращено, а Агафонов освобожден и восстановлен в рядах ВКП(б).

2. 3 месяца находился под стражей зоотехник Соколов по обвинению в покровительстве врагам народа. Соколов также освобожден из-под стражи вследствие отсутствия состава преступлений.

3. Около 8 месяцев находился под стражей по обвинению во вредительстве директор Хандагатайской узкоколейной ж. д., член ВКП(б) Вигдорчик, успевший проработать в Бурят-Монголии не более 40 дней.

При аресте у Вигдорчика было изъято личное имущество и теперь расхищено.

Арест Вигдорчика санкционировал по ложным материалам пом. прокурора Бурят-Монгольской АССР Барташов и сам вел дело. Получив от Вигдорчика два заявления из тюрьмы, обком поручил прокурору республики т. Феофилактову лично ознакомиться с делом и ускорить его производство, сообщив о результатах обкому, т. Феофилактов не нашел нужным просмотреть дело и сообщил, что «Вигдорчик серьезный преступник», а спустя месяц Вигдорчик был освобожден из-под стражи и реабилитирован.

4. С санкций прокурора республики т. Феофилактова были арестованы два комсомольца -— Хандажапов и Рампилов, активно проводившие антирелигиозную работу и борьбу с ламством в Джидинском районе. Основанием к аресту комсомольцев для тов. Феофилактова послужила клевета контрреволюционеров, впоследствии изъятых органами НКВД. Арест комсомольцев по оговору ламских элементов вызвал возмущение среди колхозников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Учитывая крайне низкий уровень общей и специальной подготовки работников прокуратуры,— писал С. Д. Игнатьев,— считаю совершенно необходимым командирование на работу в Бурят-Монголию 10−12 проверенных товарищей, имеющих хотя бы среднее юридическое и общее образование».

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images «Учитывая крайне низкий уровень общей и специальной подготовки работников прокуратуры,— писал С. Д. Игнатьев,— считаю совершенно необходимым командирование на работу в Бурят-Монголию 10−12 проверенных товарищей, имеющих хотя бы среднее юридическое и общее образование».

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

В колхозе им. Коминтерна Улан-Удэнского района было вскрыто вредительство. Прокуратура, не расследовав дело, арестовала председателя колхоза Иванова, проработавшего около двух месяцев, а впоследствии оказалось, что вредительством занимался не Иванов, а его предшественник Баторов.

Таких примеров можно привести значительное количество.

Освобождая из-под стражи лиц, арестованных без основания, прокуратура не привлекла и не привлекает к ответственности клеветников, несмотря на указания ОК ВКП(б).

Следует указать, что наряду с длительным содержанием под стражей лиц, арестованных без серьезных оснований, органы прокуратуры освобождают действительных преступников, которые затем репрессируются органами НКВД.

В торгующих организациях Бурят-Монголии вошли в систему растраты государственных и кооперативных средств, в предыдущие годы борьба с ними как со стороны судебных, так и со стороны руководящих органов потребкооперации и госторговли не велась.

Став на путь изгнания из торгового аппарата растратчиков и борьбы с растратами, партийные органы Бурят-Монголии не находят никакой поддержки в этой борьбе со стороны прокуратуры.

Наоборот, партийные комитеты до сих пор получают массу жалоб руководителей торговых организаций на бездействие прокуратуры, которая по нескольку месяцев не расследует дела, переданные ей о растратах, давая возможность растратчикам скрыться от суда и избежать возмещения убытков торговым организациям.

Обком ВКП(б), вследствие отсутствия квалифицированных юридических работников, которым можно было бы поручить провести глубокое обследование деятельности органов суда и прокуратуры, вынужден был ограничиться проверкой, проведенной Совторготделом обкома, но и эта по существу поверхностная проверка показала абсолютное несоответствие работы суда и прокуратуры требованиям ЦК ВКП(б) и правительства, именно это обстоятельство диктовало нам необходимость обратиться к Вам с просьбой о срочном командировании в Бурят-Монголию группы квалифицированных работников прокуратуры СССР для проведения серьезной проверки работы органов прокуратуры Бурят-Монголии и оказания им помощи в устранении недостатков, которые изобилуют в ней.

Учитывая крайне низкий уровень общей и специальной подготовки работников прокуратуры и еще имеющее место засоренность аппарата людьми политически сомнительными, считаю совершенно необходимым командирование на работу в Бурят-Монголию в качестве помощников прокурора республики городских и районных прокуроров — 10−12 проверенных товарищей, имеющих хотя бы среднее юридическое и общее образование.

Без этой помощи со стороны ЦК ВКП(б) и прокуратуры СССР мы лишены будем возможности укрепить работу органов прокуратуры в Бурят-Монгольской АССР в кратчайший срок, а это является мероприятием жизненно-необходимым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «При обыске изъял у него как контрреволюционную литературу все журналы "Большевик" и учебник по истории партии т. Ярославского (на фото)»

Фото: Георгий Зельма / РИА НОВОСТИ «При обыске изъял у него как контрреволюционную литературу все журналы "Большевик" и учебник по истории партии т. Ярославского (на фото)»

Фото: Георгий Зельма / РИА НОВОСТИ

Из сообщения секретаря партколлегии (ПК) Комиссии партийного контроля (КПК) при ЦК ВКП(б) по Рязанской области М. Граната председателю КПК при ЦК ВКП(б) М. Ф. Шкирятову, 16 сентября 1938 года.

23.IX-1937 г. т. Коняев, член ВКП(б) с 1931 г., бывш. директор Михайловского госплемрассадника, был исключен из членов партии Михайловским РК (районным комитетом ВКП(б).— «История») за прикрытие вредительских действий, непринятие мер к очищению аппарата от чуждых элементов.

В январе 1938 г. он был арестован и находился в тюрьме в течение 4,5 месяцев по обвинению его во вредительской деятельности, после этого он был освобожден без предъявления ему каких-либо обвинений.

3.VIII Михайловский РК ВКП(б) восстановил членом партии т. Коняева, объявив выговор без занесения в учетную карточку членам партии т. т. Кугачеву, Сафонову за клевету на Коняева.

т. Коняев просил ПК привлечь клеветников к более суровой ответственности.

Выяснилось, что член партии с 1932 г. Кугачев Я. С., директор госплемрассадника, дал следственным органам клеветнические материалы о вредительской деятельности Коняева и его связи с врагами народа. Представил ложную справку о заболеваемости чумой свиней колхозной фермы.

Член ВКП(б) с 1932 г. Сафонов А. И. (зам. зав. РайЗО), дав клеветнический материал, обвинил Коняева в том, что его родители занимались торговлей, что по проверке, произведенной Михайловским РК ВКП(б), не подтверждается.

т. Коняев на заседании Партколлегии заявил о грубом нарушении революционной законности следователем Михайловской Райпрокуратуры членом ВКП(б) Зайцевым, выразившемся в издевательском отношении к нему — в том, что несмотря на то, что он был арестован в январе, обвинение же ему было предъявлено лишь в конце апреля, в незаконном изъятии у него литературы (учебник т. Ярославского и др.).

Так как Михайловский РК ВКП(б) при рассмотрении апелляции Коняева не привлек клеветников к суровой партийной ответственности, мы на заседании Партколлегии 29.VIII-38 г. вынесли решение о снятии с работы директора госплемрассадника Кугачева и объявили ему строгий выговор с предупреждением за клевету, также объявлен строгий выговор Сафонову, вопрос же о заявлении Коняева об издевательстве нарследователя Зайцева мы решили проверить дополнительно, привлечь работников союзной прокуратуры, так как наша обл. прокуратура от этого дела отделывалась.

Произведенная проверка показала, что никаких оснований для ареста Коняева не было и что имевшиеся в его работе упущения могли решаться в обычном служебном порядке.

Следователь Михайловской райпрокуратуры Зайцев с целью «нажить политический капитал», применял при расследовании провокационные методы, вызывал свидетелей и говорил: «ты не бойся, Коняев враг народа, его все равно осудят».

Проверкой установлено, что следователь: 1) грубо относился к Коняеву и издевался над ним; 2) при обыске изъял у него как контрреволюционную литературу все журналы «Большевик» и учебник по истории партии т. Ярославского; 3) арестовав его в январе м-це, обвинение же ему предъявили через 3 месяца и т. д. В настоящее время следователь Зайцев отстранен за это от работы и отдан под суд. Вопрос о его партийности будет обсуждаться Михайловским РК ВКП(б).

Это дело Коняева несколько раз было в процессе следствия в обл. прокуратуре (обл. прокурор Зайцев), но никто существом дела не занялся, и лишь после того, как он 4 мес. просидел в тюрьме, его освободили.

Однако характерным для работы обл. прокуратуры является нежелание вскрывать до конца ошибки и очищаться от карьеристов.

Так, например, после того как Коняев написал в прокуратуру заявление об издевательстве и преступных действиях нарследователя Зайцева, зам. обл. прокурора Герасименко в ответ на заявление, для того чтобы отделаться, сообщает ему, что на Зайцева наложено дисциплинарное взыскание за неправильное ведение следствия, тогда как на самом деле это взыскание наложено ему до подачи заявления и не может, конечно, служить мерой наказания за вредную антипартийную работу Зайцева.

С момента организации Рязанской обл. прокуратуры до сентября мес. органами прокуратуры привлечены были к ответственности и арестованы 204 чел. по 58 ст. (предусматривала ответственность за контрреволюционные преступления.— «История»). В результате следствия осуждены по 58 ст.— 83 чел. 77 чел. в результате следствия предъявлены обвинения по уголовным преступлениям, и они осуждены или к отбыванию принудительных работ, или к др. наказаниям. 44 чел. освобождены без предъявления каких-либо обвинений…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «На Алдане с ведома прокуратуры было арестовано 1800 ч.»

Фото: МАММ / МДФ «На Алдане с ведома прокуратуры было арестовано 1800 ч.»

Фото: МАММ / МДФ

Из заключения Прокуратуры СССР по жалобе бывшего заместителя прокурора Якутской АССР Верещагина, 8 октября 1938 года.

В апреле т. г. Прокуратурой СССР была получена жалоба начальника Аллах-Нильского района Петриченко на неправильное привлечение его Прокуратурой ЯАССР к уголовной ответственности.

В этой жалобе он писал о незаконных действиях зам. прокурора ЯАССР — Верещагина.

24/IV-38 г. т. Шейнин (начальник следственного отдела Прокуратуры СССР.— «История») телеграфно поручил прокурору Якутии эту жалобу проверить.

25/VII-38 г. от прокурора Якутии Иванова было получено телеграфное сообщение о том, что Верещагин, находясь в командировке на приисках, куда был послан для расследования дел о вредительстве, пьянствовал «с беспартийными посторонними людьми».

В пьяном виде «поднимал крупные разговоры с посторонними».

В конце концов оружие, партбилет, пропуск в НКВД оказались в руках посторонних людей.

Оружие было передано в милицию, а документы возвращены Верещагину.

Кроме того, Верещагин незаконно получал для себя из фондов золотоскупки на 71 р. товаров. По партлинии Верещагину был объявлен строгий выговор с предупреждением.

Прокурор Якутии считал возможным ограничиться увольнением Верещагина с работы. Тов. Голованов 8/VIII-38 г. внес предложение уволить Верещагина с работы, а вопрос об его ответственности решить по получении материалов из Якутии. Тов. Вышинский с этим согласился.

15/VIII — с. г. дана телеграмма, санкционирующая увольнение Верещагина с работы.

В последний момент Верещагин пишет:

1) что он 3 года безупречно работал в Якутии. Все его дело явилось результатом провокации со стороны сына быв. Наркомвнудела Якутии Коростина, с которым он на квартире выпил. Ночью, когда он, Верещагин, заснул, Коростин вытащил у него наган и отнес его начальнику опергруппы. Затем на него со стороны НКВД началось гонение.

Ряд работников НКВД Якутии против него настроены, т. к. он вел борьбу с незаконными их действиями…

Как пишет Верещагин, ряд работников НКВД грубо нарушали инструкцию от 8/V-1932 г. Массовые незаконные аресты производились в особенности работниками Алданского сектора НКВД — Дорофеевым и Мелиховым (Дорофеев — ныне Зам. Наркома НКВД Якутии).

Мелихов и Дорофеев, как заявляет Верещагин, производя массовые незаконные аресты, в то же время не арестовывали явных врагов. С санкции Дорофеева и последующей санкции пом. Прокурора Колмогорова были арестованы 4 рабочих за то, что они «в к.-р. целях съели собаку».

2) На Алдане с ведома прокуратуры было арестовано 1800 ч. по подозрению в незаконном переходе границы (на приисках работали китайские и корейские рабочие.— «История»). В дальнейшем в отношении 1500 ч. дело было прекращено по ст. 4 п. 5 УПК (отсутствие состава преступления.— «История»).

Арестованные месяц содержались в пионерском клубе. 18 человек из них умерло. Имущество арестованных, оставленное без присмотра, было разворовано.

Прокурор Якутии Иванов мер никаких не принял.

3) С санкции Иванова был арестован работник НКВД Витковский по обвинению по ст. 58-10 УК (шпионаж.— «История»). Несколько месяцев он содержался в тюрьме, а затем дело о нем было прекращено.

4) В то же время имеет место искусственное раздробление дел о к.-р. преступлениях…

5) Иванов «штампует» дела, расследуемые НКВД. Расследование тянется по полгода. Приговора отменяются.

6) Имеет место незаконное возбуждение дел по ст. 58-7 УК (противодействие нормальной деятельности государственных учреждений и предприятий.— «История»)…

Публикация Евгения Жирнова