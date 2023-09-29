Замглавы Минцифры Ким освобожден от должности по своей просьбе

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития Дмитрия Кима. Он покинул должность по собственному желанию, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. На сайте Минцифры указано, что Дмитрий Ким покидает должность «по семейным обстоятельствам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ким

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Ким

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

38-летний Дмитрий Ким работал в министерстве с 2021 года. В должности замминистра господин Ким курировал политику в сфере электросвязи, включая использование радиочастотного спектра. Кроме того, он координировал работу департаментов госрегулирования рынка телекоммуникаций, развитие новых сервисов и инфраструктурных проектов в этой сфере. До этого он был вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Центр» в «Ростелекоме».

2 июня 2023 года «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о том, что заместители министра цифрового развития Дмитрий Ким и Олег Пак в скором времени покинут свои должности. Собеседники газеты не уточняли причины кадровых перестановок. 14 сентября Олег Пак покинул должность замглавы Минцифры и перешел в «Ростелеком». Его должность в ведомстве заняла Алена Руденко.

Эрдни Кагалтынов