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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: заместители главы Минцифры Пак и Ким могут покинуть должности

Два замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Пак и Дмитрий Ким могут уйти со своих должностей, сообщили источники «Ведомостей». Первый работает статс-секретарем, второй курирует телеком-отрасль. Министерство не комментирует информацию.

Источник газеты в Минцифры подтвердил только уход господина Пака. Собеседник, близкий к ведомству, объяснил, что господин Ким может покинуть должность замминистра по телекому, но остаться курировать в министерстве другое направление. Господин Ким, по словам этого источника, «не покинет периметр министерства» и может взять на себя направление госинформатизации, за которое ранее отвечал господин Пак. Еще один источник «Ведомостей» сообщил, что господин Пак, скорее всего, перейдет в новую структуру по госинформатизации.

Дмитрий Ким работает в Минцифры с 2021 года. До этого занимал должность вице-президента — директора макрорегионального филиала «Центр» в «Ростелекоме». В министерстве курирует выработку госполитики в сфере электросвязи, координирует работу департаментов госрегулирования рынка телекоммуникаций, развития новых телекоммуникационных сервисов и инфраструктурных проектов.

Олег Пак работает в Минцифры с 2012 года. До этого семь лет работал в Минэкономики. В Минцифры координирует цифровизацию госуправления, выработку и реализацию госполитики в сфере почтовой связи.

Леонид Уварчев

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