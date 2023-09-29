Минсельхоз: урожай ржи в 2023 году удовлетворит внутренние потребности

Министерство сельского хозяйства России ожидает, что в 2023 году в РФ будет собрано порядка 2 млн т ржи. В Минсельхозе заявили, что этого достаточно для удовлетворения внутренней потребности по производству муки и хлеба, передает «Интерфакс». Ранее президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко предупредил о риске дефицита ржаного хлеба из-за низкого урожая ржи в этом году.

«Ожидаемый урожай — порядка 2 млн т. Импорт данной культуры в страну минимален. Указанный объем, с учетом переходящих остатков, достаточен для удовлетворения внутренней потребности для производства муки и хлеба»,— сообщила агентству пресс-служба Минсельхоза.

Ранее сегодня, 29 сентября, господин Свириденко утверждал, что урожай ржи в 2023 году составит 1,8 млн т. Он заявил, что 59% от предполагаемого урожая относятся к ржи третьего класса. По его словам, такие показатели качества «нехороши» с точки зрения технологических требований мукомолья. По мнению господина Свириденко, рожь «выпала из поля зрения государственных органов, потому что ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной».

Эрдни Кагалтынов