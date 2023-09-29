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Союз мукомольных предприятий предупредил о возможном дефиците ржаного хлеба в РФ

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил на брифинге, что в 2023 году Россия может снизить урожай ржи до 1,8 млн т (в 2022 году, по данным Росстата,— 2,179 млн т). По его словам, это может привести к тому, что ржаной хлеб станет в РФ редкостью, передает «Интерфакс».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет — я использую такой термин — псевдореликтом. Бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья»,— сказал господин Свириденко.

Президент союза заявил, что из 1,8 млн т предполагаемого урожая ржи 59% относятся к ржи третьего класса. По его словам, такие показатели качества «нехороши» с точки зрения технологических требований мукомолья. По мнению господина Свириденко, рожь «выпала из поля зрения государственных органов, потому что ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной».

Как передает «Интерфакс», глава комиссии Торгово-промышленной палаты по агропромышленному комплексу академик РАН Петр Чекмарев на конференции «Мельница-2023» заявил, что у России есть все шансы остаться в 2024 году без ржи, потому что сельхозпроизводитель заниматься этим зерном не будет из-за высоких цен.

«Сегодня рожь по 5 тысяч рублей за тонну — это ни в какие рамки не входит. Если цена не поднимется до 10 тысяч рублей за тонну, то на следующий год, если встретимся, вы скажете, что и за 15 тысяч рублей не можем купить рожь»,— сказал господин Чекмарев.

Эрдни Кагалтынов

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