Смольный продаст долю в шведском консульстве и часть Бадаевских складов

Власти Санкт-Петербурга намерены включить в программу приватизации на текущий год долю в АО «Свенска Хюсет», которому принадлежит здание, в котором до лета 2023 года располагалось генконсульство Швеции. Информация об этом содержится в проекте постановления городского правительства, опубликованном на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно документу, городу принадлежит более 784 тыс. обыкновенных акций АО, что составляет 15% от уставного капитала. Стоимость пакета оценена в 46,4 млн рублей.

В то же время 36% акций АО «Свенска Хюсет» владеет правительство Швеции, а контрольный пакет сосредоточен в руках шведского инвестиционного холдинга Claesson & Anderzеn AB.

При этом, как обратила внимание «Фонтанка», власти города также планируют выставить на продажу двухэтажное здание площадью 5,2 тыс. кв. м, являющееся частью Бадаевских складов и расположенное по адресу: Киевская улица, д. 5, литер. ФБ. Оно не является объектом культурного наследия и в настоящий момент не используется. За него Смольный рассчитывает выручить как минимум 70 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам торгов был определен арендатор заброшенного здания «Михайловской дачи» под Петергофом.

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