«Михайловскую дачу» под Петергофом на торгах отдали в аренду за 1 рубль

Единственным участником и, соответственно, победителем торгов по аренде дворца усадьбы «Михайловка» («Михайловская дача») на Санкт-Петербургском шоссе под Петергофом стало ООО «Дворцово-парковый ансамбль Михайловские дачи». Об этом со ссылкой на протокол торгов 29 сентября сообщает «Деловой Петербург».

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По данным издания, на объект претендовали еще две компании, но они не были допущены к аукциону на основании непредоставления документов либо наличия в них недостоверных сведений.

Согласно системе «Контур.Фокус», ООО «Дворцово-парковый ансамбль Михайловские дачи» зарегистрировано в июле 2023 года, офис компании находится на Рублевском шоссе в Москве. Она принадлежит ООО «Зар галерея», которая, в свою очередь, на 90% контролируется Акифом Гилаловым, главой группы компаний «ЗАР», который вел обширный бизнес в сфере недвижимости. Компании «Зар галерея» принадлежит ООО «Русские ярмарки», совладельцем которого в 2016-2017 годах был имеющий российский паспорт голливудский актер Стивен Сигал.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что заброшенный дворец в парке «Михайловская дача» и четыре сопутствующих надворных постройки общей площадью около 11,5 тыс. кв. м намеревались сдать в аренду по цене 1 рубль за каждое. Арендатор должен будет восстановить их за 7 лет.

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