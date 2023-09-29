ЦБ предложил смягчить наказание для банков за нарушение некоторых нормативов

Глава центрального Банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила о готовности создать «оранжевую зону» для банков, в которой для них ослабят наказание за нарушение некоторых нормативов. Каких конкретно нормативов это может коснуться, ЦБ не уточнил. Руководитель департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов уточнил, что три критически важных норматива достаточности капитала — базового, основного и собственного — будут соблюдаться.

«Мы считаем, что по ряду нормативов мы можем ввести такую "оранжевую зону". Смысл ее в том, что при незначительном нарушении нормативов у него (банка — "Ъ") не будет возникать тяжких последствий — он не будет отключаться от госпрограмм, от АСВ, возникать угроза отзыва лицензий»,— сообщила госпожа Набиуллина на форуме Ассоциации банков России в Сочи (цитата по РБК). Она уточнила, что за нарушение нормативов кредитные организации будут платить более высокие отчисления в систему ACB.

В ЦБ также заявили о готовности вернуться к ранее отложенным новациям в регулировании банковского сектора. «Запас прочности (капитала — "Ъ") нужно восполнять, как только для этого возникает подходящий момент, и мы видим по готовности банков, что это уже можно начинать. Начинать в том числе накапливать буферы и убирать те уязвимости, которые есть у банков»,— сказала Эльвира Набиуллина.

В конце сентября стало известно, что Банк России планирует уточнить критерии для вынесения кредитной организации в число системно значимых и введения дифференцированных надбавок на капитал. Собеседники «Ъ» обращают внимание на то, что это не обязывает регулятора относить банк к системно значимым автоматически.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Уточнение системно значимых».

Петр Бузлаев