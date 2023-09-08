Дворец в Михайловке под Петергофом сдадут в аренду за 1 рубль

Заброшенный дворец в парке «Михайловская дача» под Петергофом и четыре сопутствующих надворных постройки, находящиеся по единому адресу: Санкт-Петербургское шоссе, 109 общей площадью около 11,5 тыс. кв. м, теперь доступны для аренды по цене 1 рубль за каждое. Потенциальный арендатор должен будет восстановить их за 7 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АУИПИК Фото: АУИПИК

По данным «Делового Петербурга», решение о сдаче исторических объектов в аренду на 49 лет было принято в Министерстве культуры РФ в начале сентября. Торги запланированы на 29 сентября, начальная ставка составит 1 руб., а задаток — 1,7 млн рублей. Шаг аукциона составляет 25 копеек.

Дворец Михаила Николаевича Романова был построен в 1858-1861 гг. архитектором Гаральдом Боссе. Во время Великой Отечественной войны он был частично разрушен, но позже восстановлен и использовался как пансионат. После 1990-х годов здание оказалось заброшенным и не поддерживалось в надлежащем состоянии. В начале 2000-х годов дворец передали в пользование Высшей школой менеджмента СПбГУ, однако позднее университет отказался от большей части территории. В настоящий момент здания находятся под управлением Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в начале августа Фонд имущества Петербурга возобновил торги по аренде недвижимости Апраксина двора, снизив цену на 25%. В аренду сдаются четыре здания общей площадью 2,9 тысяч квадратных метров общей стоимостью 37,6 млн рублей.

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