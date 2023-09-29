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Коммерсантъ FM
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Microsoft запретила пользователям Windows 7 и 8 бесплатно переходить на Windows 10 и 11

Американская корпорация Microsoft закрыла последнюю возможность для пользователей Windows 7 и 8 бесплатно обновить свои ОС до новых версий. Теперь пользователям придется приобретать отдельную лицензию, если они захотят перейти на более современные операционные системы Windows 10 и 11.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В июле 2015 года Microsoft предложила владельцам Windows 7 и 8 бесплатно обновиться до Windows 10 — предложение официально действовало ровно год, однако неофициально пользователи могли использовать лазейки, чтобы продолжать бесплатно переходить со старых ОС на новые. Например, Microsoft продлевала возможность обновляться до новейшей ОС людям с ограниченными возможностями. В настоящий момент бесплатно обновиться можно только с Windows 10 до Windows 11, и то при условии, что компьютер пользователя поддерживает системные требования новой операционной системы.

Евгений Федуненко

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