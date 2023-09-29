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Коммерсантъ FM
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Минстрой опроверг планы восстанавливать не все города на новых территориях

Все объекты на освобожденных территориях, требующие и подлежащие восстановлению, включаются в план, сообщила пресс-служба Минстроя. Ранее глава ведомства Ирек Файзуллин сообщил о том, что планов восстанавливать Попасную в ЛНР нет.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пресс-служба ведомства отметила, что сообщает об этом «в связи с распространением в СМИ информации об отсутствии планов Минстроя России по восстановлению некоторых городов в новых регионах России». Восстановительные работы, по информации ведомства, проходят в несколько этапов. В населенных пунктах, «освобождение которых произошло относительно недавно», сейчас ведутся первичные обследования (начальная стадия восстановительного процесса).

«Всего в 2023 году запланировано восстановить более 6 тыс. объектов, в том числе с учетом подготовки к осенне-зимнему периоду. Процесс включает в себя: обследование, проверку, ремонт, организацию функционирования различных сетей и оборудования»,— сообщает министерство.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин допустил, что некоторые разрушенные в результате боев города в присоединенных к России регионах восстанавливать не будут. По его словам, не будут восстанавливать, например, Попасную на севере Луганской Народной Республики, от которой «ничего не осталось». О том, что власти склоняются к тому, чтобы не восстанавливать Попасную, ранее говорил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова

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