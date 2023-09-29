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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 583-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 29 сентября

Минобороны сообщило об уничтожении системой ПВО 11 беспилотников. Один БПЛА был сбит в Калужской области, еще десять — в Курской области, где из-за атаки обесточены пять населенных пунктов. Палата представителей США не поддержала сокращение военной помощи Украине. Чехия в своей оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

8:53. Социальные гарантии для всех участников спецоперации — добровольцев и кадровых военных — должны быть одинаковыми, указал Путин.

8:51. Члены Палаты представителей США подавляющим большинством одобрили новую помощь Украине в размере $300 млн.

8:51. Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский заверил в отсутствии планов проводить мобилизацию.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:49. Президент России Владимир Путин встретился с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым — экс-командиром ЧВК «Вагнер». Они обсудили формирование добровольческих подразделений, в том числе для работы в зоне спецоперации.

8:42. Как выяснил «Ъ», ООО «Эй Кей Раша», управляющее примерно 100 заведениями KFC в России, не будет менять вывески на Rostic’s и сохранит прежнее название как минимум до 2035 года.

8:41. Линия обороны российских войск оказалась крепче, чем думал Запад, заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин. По его словам, нужно скорректировать ожидания от итогов контрнаступления Украины в краткосрочной перспективе.

8:41. Чехия в своей оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой. Согласно документу, в случае конфликта Чехия «станет важной транспортной артерией для союзных войск». В октябре стратегия должна пройти согласование в чешском правительстве.

8:41. Палата представителей США не поддержала сокращение военной помощи Украине. Конгрессмены отклонили две поправки, одна из которых предполагала полный отказ от выделения средств Киеву, вторая — отказ от предоставления ему $300 млн.

8:40. Минобороны России сообщило, что система ПВО ночью сбила 10 украинских беспилотников над территорией Курской области. Еще один БПЛА был сбит над Калужской областью. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 582-й

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