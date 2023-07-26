Россияне начали бронировать отели Петербурга на Новый год

Россияне в середине лета начали бронировать петербургские отели на новогодние каникулы, сообщает сервис «Яндекс. Путешествия». В июле этого года таких бронирований стало в 9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сервисе отметили, что похожие относительные и абсолютные значения по бронированию гостиниц на период новогодних праздников были достигнуты только к середине октября. Таким образом, похоже, что горизонт планирования новогодних поездок в 2023 году возвращается к уровню, бывшему до пандемии COVID-19, отмечают аналитики.

В среднем в этом году россияне рассчитывают отдыхать в Петербурге 4 дня. Средняя стоимость номера составит 7660 рублей за ночь.

В целом самыми популярными регионами для бронирований на новогодние праздники в РФ стали: Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область и Карачаево-Черкесская Республика.

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