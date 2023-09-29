Контактную сеть трамвая на проспекте Науки реконструируют за 157 млн рублей

В Санкт-Петербурге определили подрядчика для выполнения работ по реконструкции контактной сети трамвая на проспекте Науки в Калининском районе города. Заказчиком выступило ГУП «Горэлектротранс». Контракт на сумму 156,9 млн рублей будет подписан с ООО «СК "ВиГ"», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, реконструировать контактную сеть трамвая требуется на участке проспекта Науки между Тихорецким и Гражданским проспектами. Также подрядчику необходимо будет поменять опоры и фланцевые крепления. Завершить все работы нужно до 18 ноября 2024 года.

ООО «СК "ВиГ"» зарегистрировано в 2005 году в Петербурге. За прошлый год выручка компании, по данным базы СПАРК, составила 137,5 млн рублей, а чистая прибыль —718 тыс. руб. В портфеле госзаказа значится около 100 выигранных контрактов на общую сумму 1,1 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в генеральный план Санкт-Петербурга включат линию трамвая до аэропорта Пулково.

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