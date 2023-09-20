В генеральный план Петербурга включат линию трамвая до Пулково

Комиссия по внесению изменений в генеральный план Санкт-Петербурга учла в редакции документа создание трамвайного маршрута «Аэропорт Пулково — поселок Шушары», следует из протокола заседания, опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Заявителями значатся комитет по инвестициям, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и АО «Аэропорт Пулково».

Строительство предполагает «использование инфраструктуры трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка».

Напомним, что уже строящаяся выделенная линия скоростного трамвая более 21 км пройдет от Балканской площади через Шушары до микрорайона Славянка, в состав ветки и депо войдут также моечный комплекс и ремонтная зона. Первый этап проекта — линию от Балканской площади до поселка Шушары — планируется завершить до 2025 года. Первые десять трамваев выйдут на маршрут после ввода в эксплуатацию первого участка, которая свяжет Купчино и Шушары.

Стоимость всего проекта на момент заключения концессионного соглашения составляла 25,9 млрд рублей, в марте комитет по инвестициям назвал цифру в 50 млрд рублей,

Ранее «Ъ-СПб» писал, что трамвайная линия «Славянка» в ближайшие месяцы получит заемное финансирование за счет инфраструктурных облигаций «Дом.РФ».

Госкорпорация развития направит 17,3 млрд рублей на строительство объектов и закупку подвижного состава.

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