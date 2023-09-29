Песков прокомментировал возможное возвращение ЧВК «Вагнер» на спецоперацию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что экс-начальник штаба ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев, с которым накануне встречался Владимир Путин, сейчас работает в Минобороны. При этом он не уточнил, на какой должности работает Андрей Трошев, и не ответил, будет ли ЧВК «Вагнер» снова участвовать в боевых действиях на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Когда у Дмитрия Пескова спросили, в каком статусе Андрей Трошев служит в Минобороны, представитель Кремля сказал: «Он там работает». Владимир Путин и Андрей Трошев вместе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым обсудили вчера, 28 сентября, формирование добровольческих подразделений.

У Дмитрия Пескова также спросили, означает ли вчерашняя встреча тот факт, что ЧВК «Вагнер» снова будет участвовать в военной операции на Украине. «На этот вопрос может ответить только Министерство обороны... Поэтому я рекомендую вам обратиться туда с этим вопросом»,— ответил пресс-секретарь президента.

Андрей Трошев — полковник в отставке, бывший глава штаба ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой». Он не поддержал вооруженный мятеж Евгения Пригожина 23–24 июня и подписал контракт с Минобороны. По словам Антона Елизарова с позывным Лотос (был членом совета командиров «Вагнера»), Андрей Трошев перешел в ЧВК «Редут».

После мятежа «Вагнера» 29 июня у Владимира Путина была трехчасовая встреча с 35 командирами ЧВК «Вагнер». На ней присутствовал Евгений Пригожин. Рассказывая об этой встрече, Владимир Путин говорил, что он предложил бойцам «Вагнера» служить под руководством Андрея Трошева. По словам президента, под его началом бойцы «Вагнера» служили последние 16 месяцев.

Подробности встречи Владимира Путина с командирами «Вагнера» после вооруженного мятежа читайте в репортаже Андрея Колесникова.

Анастасия Ларина