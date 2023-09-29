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Путин обсудил с командиром «Вагнера» формирование добровольческих подразделений

Президент России Владимир Путин встретился с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым — экс-командиром ЧВК «Вагнер». Они обсудили формирование добровольческих подразделений, в том числе для работы в зоне спецоперации. Встреча прошла накануне, но пресс-служба Кремля сообщила о ней только этим утром.

«На последней встрече мы говорили о том, что Вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом»,— обратился президент к экс-командиру ЧВК (цитата по сайту Кремля).

Президент также заверил Андрея Трошева, что фонд «Защитники Отечества», который помогает ветеранам спецоперации и их семьям, будет оказывать социальную поддержку всем участникам боевых действий. «Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество. Поэтому на эту тему тоже сегодня поговорим»,— добавил президент.

Андрей Трошев — полковник в отставке, бывший начальник штаба ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой». Он не поддержал вооруженный мятеж Евгения Пригожина, который произошел 23—24 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Андрей Трошев, с которым встречался Владимир Путин, сейчас работает в Минобороны.

После мятежа Герой России Антон Елизаров с позывным Лотос (тоже член совета командиров «Вагнера») говорил, что Андрей Трошев перешел в ЧВК «Редут». Андрей Трошев также был председателем «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», организации, которая обеспечивала ветеранов «Вагнера».

После мятежа Владимир Путин сообщил, что 29 июня у него была трехчасовая встреча с 35 командирами ЧВК «Вагнер» (на ней также был Евгений Пригожин). Под руководством Андрея Трошева Владимир Путин предлагал дальше служить бойцам ЧВК «Вагнер». По словам президента, под его началом бойцы «Вагнера» и служили последние 16 месяцев.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям «Вагнера». Он заявил, что бойцы «Вагнера» идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники ЧВК заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. Бойцы «Вагнера» отошли в полевые лагеря после переговоров Евгений Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Кремле назвал действий вагнеровцев вооруженным мятежом. После мятежа бойцы «Вагнера» отошли в Белоруссию, и даже проводили совместные учения с белорусскими военными.

23 августа частный самолет Embraer Legacy 600, летевший из Шереметьево в Пулково, разбился в Тверской области. На борту были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, они погибли.

Подробности встречи Владимира Путина с командирами «Вагнера» после вооруженного мятежа — читайте в репортаже Андрея Колесникова.

Анастасия Ларина; Михаил Беляев

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