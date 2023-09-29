В Петербурге планируют не повышать кадастровую стоимость недвижимости в 2024 году

В Смольном обсуждают возможность сохранения ставок кадастровой стоимости недвижимости и земель на прежнем уровне, заявила 29 сентября на заседании городского правительства председатель комитета финансов Светлана Енилина.

Госпожа Елина отметила, что новые повышенные ставки должны начать действовать в городе с 2024 года, но в правительстве обсуждают изменение закона для сохранения текущей ставки. Также планируется сохранить размер площади, от которой применяется кадастровая стоимость.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Санкт-Петербургское ГБУ «Городское управление кадастровой оценки» массово переоценило кадастровую стоимость объектов городской недвижимости, которая применяется при расчете налога на имущество. В результате переоценки кадастровая стоимость зданий в Петербурге в среднем увеличилась в 1,5 раза, нежилых помещений — примерно вдвое, жилых — на 87%.

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