Кадастровая стоимость недвижимости в Петербурге резко выросла после переоценки

Санкт-Петербургское ГБУ «Городское управление кадастровой оценки» массово переоценило кадастровую стоимость объектов городской недвижимости, которая применяется при расчете налога на имущество, обратила внимание «Фонтанка». В результате переоценки кадастровая стоимость зданий в Петербурге в среднем увеличилась в 1,5 раза, нежилых помещений — примерно вдвое, жилых — на 87%.

До 23 сентября «Кадастровая оценка» принимает замечания к проекту отчета. По словам председателя комитета имущественных отношений Леонида Кулакова, в Петербурге кадастровой переоценке подверглись больше трех миллионов разных объектов недвижимости.

Среди причин резкого роста кадастровой стоимости господин Кулаков назвал и другую методику расчета, основанную на рыночном или сравнительном подходе (в противоположность затратному методу, основанному на расчете затрат на строительство), и выросшие рыночные цены на недвижимость, и более точные сведения об объектах недвижимости, которые стали доступны благодаря цифровизации и развитию информационных систем государственного управления. По словам председателя КИО, с 2018 по 2023 годы затраты на строительство увеличились на 90-100%, что также влияет на оценку кадастровой стоимости.

Предыдущая такая переоценка проводилась пять лет назад, в 2018 году. После этого переоценка была запланирована на 2020 год, но по решению губернатора Александра Беглова пересмотр кадастровой стоимости отложили. Это решение было связано с пандемией и необходимостью поддержать граждан и бизнес.

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