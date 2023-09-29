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Коммерсантъ FM
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МАГАТЭ призвала немедленно вернуть Запорожскую АЭС под полный контроль Украины

Генеральная конференция МАГАТЭ приняла резолюцию с призывом немедленно вернуть Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под полный контроль Украины, сообщает пресс-служба украинского Министерства энергетики. В резолюцию российскую сторону призывают как можно скорее вывести военных и других «неуполномоченных лиц» с территории АЭС.

По информации Минэнерго Украины, призыв передать ЗАЭС под контроль Киева содержится в предложенной Канадой, Финляндией и Коста-Рикой резолюцию. Она полностью посвящена ядерной безопасности на Украине. В ходе сессии генконференции МАГАТЭ документ поддержали 69 стран.

«Резолюция призывает РФ к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возврату станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины»,— отмечают в украинском министерстве.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, располагает шестью энергоблоками суммарной мощностью 6 ГВт. Станция расположена вблизи города Энергодар в Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Российские войска взяли станцию под контроль в начале военной операции на Украине. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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