У «Байкал Электроникс» новый миноритарный акционер

По итогам торгов, которые прошли в рамках конкурсного производства обанкротившейся компании «Т-Платформы», 27 сентября был продан 1% (3,4 млн штук) акций дизайн-центра АО «Байкал Электроникс» (разрабатывает процессоры линейки Baikal), информация об этом опубликована на торговой площадке «Сбербанк АСТ». Победителем в торгах стало ООО «Консенсус», 1% акций обошелся ему в 9,1 млн руб. Начальная цена лота составляла 2,1 млн руб. Вторым претендентом на торгах было челябинское ООО «Легальный Бизнес». Представитель дизайн-центра сообщил «Ъ», что компания «в курсе ситуации», воздержавшись от дальнейших комментариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакса», «Консенсус» был учрежден в 2016 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. и основным видом деятельности «в области права». Убыток компании за прошлый год составил 12 тыс. руб., выручка отсутствует. Гендиректор и владелец 100% предприятия — Алена Хвостова.

Данные о текущем составе акционеров АО «Байкал Электроникс» скрыты в «СПАРК-Интерфаксе». По данным источников «Ъ», бенефициаром компании остается основатель холдинга «Вартон» Денис Фролов — в 2021 году он приобрел более 70% акций компании.

Процедура банкротства АО «Т-Платформы», которое в 2012 году учредило «Байкал Электроникс», началась еще в октябре 2021 года по заявлению компании «Рамэк-ВС». В сентябре 2022-го арбитражный суд признал «Т-Платформы» банкротом с открытием конкурсного производства. Из отчета конкурсного управляющего следует, что сумма требований кредиторов превышает 741,2 млн руб. В августе конкурсный управляющий компании выставил на торги имущество должника — это результаты интеллектуальной деятельности (РИД), а также оставшийся у «Т-Платформ» 1% акций «Байкал Электроникса».

Подробнее о том, какое имущество «Т-Платформ» предстоит продать на торгах, читайте в публикации «Ъ» «"Байкал" разливается по рынку»

Никита Королев