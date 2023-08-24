«Байкал» разливается по рынку

В рамках банкротства АО «Т-Платформы», в 2012 году создавшего дизайн-центр «Байкал Электроникс», на торги выставлены в том числе права на разработки и патенты. Все имущество оценено в 484 млн руб. Нынешние владельцы «Байкал Электроникс» не претендуют на интеллектуальную собственность, рассчитывая, что ее реализация «поможет росту числа продуктов на процессорах Baikal». Однако участники рынка отмечают, что разработки имеют отношение к уже морально устаревшим процессорам «Байкал-М» и вряд ли будут кому-то интересны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В рамках конкурсного производства АО «Т-Платформы» 17 августа на торги выставлено имущество компании, обнаружил “Ъ” в ЕФРСБ. Помимо результатов интеллектуальной деятельности (РИД), используемых, например, при разработке, производстве интегральных микропроцессоров «Байкал-М», материнских плат, компонентов в составе ноутбуков, блейд-серверов (тонкая модульная электронная плата, содержащая один, два микропроцессора или более и память) и другой электроники, а также обучающих видеороликов, с молотка уйдут 3,46 млн акций АО «Байкал Электроникс», которые до сих пор принадлежат «Т-Платформам».

Судя по протоколу оценки имущества должника, речь идет об 1% «Байкал Электроникс» (100% акций компании в рамках банкротства оценены в 217,3 млн руб.). Начальная стоимость бумаг составляет порядка 2 млн руб. В целом РИД компании и акции оценили в 484 млн руб. Торги пройдут 26 сентября. Конкурсный управляющий Сергей Кононов не ответил “Ъ”.

Заявление о начале банкротства АО «Т-Платформы», основавшего в 2012 году «Байкал Электроникс», подала в октябре 2021 года «Рамэк-ВС». В сентябре 2022 года компанию признали банкротом и запустили процедуру конкурсного производства.

Из отчета конкурсного управляющего следует, что сумма требований кредиторов превышает 741,2 млн руб. За несколько месяцев до начала процедуры 44% акций «Байкал Электроникс» у АО «Т-Платформы» (еще 55% принадлежали «Роснано» через «Т-Нано») выкупил основатель компании «Вартон» и владелец Astra Linux Денис Фролов (см. “Ъ” от 21 июня 2021 года).

Выпуск микропроцессоров линейки «Байкал-М» «Байкал Электроникс» анонсировал в 2019 году: компания заказала у тайваньской TSMC 213 тыс. устройств. В 2021 году после смены совладельца компания анонсировала новые линейки «Байкал-M2», «Байкал-L» и «Байкал-S2» для разных категорий электроники (см. “Ъ” от 2 февраля 2021 года). После начала военных действий на Украине «Байкал Электроникс» приостановил выпуск новых процессоров из-за проблем с заказами в Тайване (см. “Ъ” от 16 июня 2022 года).

Как пояснил “Ъ” гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов, все выставленные на продажу РИД принадлежат исключительно АО «Т-Платформы»: «Компания вправе распоряжаться результатами своего труда по своему усмотрению». Денис Фролов в беседе с “Ъ” подчеркнул, что у него нет намерений участвовать в торгах и выкупать как акции «Байкал Электроникс», так и РИД: «У нас достаточно собственных наработок». Андрей Евдокимов даже считает, что при продаже РИД сторонним компаниям «увеличится количество продуктов на процессорах "Байкал" и расширится экосистема».

В то же время участники рынка сомневаются в ценности разработок. Один из собеседников “Ъ” поясняет, что в рамках банкротства РИД зачастую оцениваются исходя не из текущей реальной рыночной стоимости, а на базе того, сколько средств было потрачено на их разработку: «Условно компания получила субсидию правительства на создание определенного продукта в размере 100 млн руб., значит, исходя из такой оценки, стоимость продукта как раз и составляет 100 млн руб.». Потенциала в продаже активов на торгах источник “Ъ” не видит: «Эти технологии, скорее всего, давно устарели. Плюс найти специалистов, которые знакомы с ними и смогут продолжать работу, затруднительно».

«Это устаревший процессор, продукты на котором сейчас, по сути, никому не нужны, и покупать интеллектуальную собственность никто не будет»,— подтверждает топ-менеджер производителя электроники. Легче разработать продукт заново, чем пытаться адаптировать разработки АО «Т-Платформы» под собственные нужды, добавляет топ-менеджер российского дизайн-центра.

В то же время гендиректор «Промобита» Максим Копосов допускает, что РИД «Т-Платформ» могут быть «актуальны для инженеров тех компаний, которые не решали подобных задач» в качестве «учебного материала».

Тимофей Корнев, Никита Королев, Анна Занина