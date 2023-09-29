Смольный направил 4 млрд рублей на пополнение парка техники для уборки города

Из бюджета Санкт-Петербурга на расширение автопарка дорожной техники для уборки города выделили 4 млрд рублей. Губернатор Александр Беглов рассказал о подготовке к очередному зимнему сезону в рамках программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале 78.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

Убирать улицы от снега будут около 1900 единиц техники, из них 1511 – большой транспорт, 383 относятся к объектам малой механизации. В целях недопущения снежных завалов в Петербурге уже приобрели 271 единицу техники.

Глава города заверил, что Петербург готов к новому зимнему сезону — специалисты проверили трубы и теплосети, а также оценили функционирование котельных. По словам Беглова, к наступлению холодов подготовили свыше 24 тыс. жилых домов.

Ранее «Ъ-СПб» писал о необычном для Петербурга погодном явлении в мае – на землю выпал снег.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте