В Петербурге выпал майский снег

Утром 5 мая в Петербурге выпал снег с дождем. Температура опустилась до 0,3 градуса, сообщили в Северо-Западном управлении по Гидрометеорологии.

«Сегодня регион останется под влиянием тыловой части циклона, куда продолжат проникать новые порции холодного арктического воздуха. В такой ситуации сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, а средний температурный фон окажется на 5–6 градусов ниже климатической нормы»,— прокомментировали в погодном центре «Фобос».

В центре Петербурга, по словам жителей города, снег быстро растаял. В Приморском, Выборгском и Калининском районе осадков выпало больше, а в Ленобласти образовался тонкий снежный покров.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте