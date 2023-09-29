Производство новой модели Lada могут запустить в Петербурге до конца 2023 года

АО «АвтоВАЗ» может начать работу по выпуску новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге в 2023 году. Такими планами поделился президент автомобилестроительного предприятия Максим Соколов, передает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Сперва на площадке приступили к сборке Lada X-Cross 5, эти машины начали производить на базе «Лада Санкт-Петербург» с июня текущего года. Новая модель станет вторым автомобилем, над которым будут работать на этом заводе, что это будет за автомобиль, пока что не обнародуют. Партнерами в выпуске транспортных средств выступают представители восточных стран, но какие именно, не уточняют.

Господин Соколов подтвердил, что сотрудники завода могут приступить к производству новой модели в 2023 году, однако для этого придется осуществить донастройки схем взаимодействия. Президент компании добавил, что определенную часть времени займет проверка договоренностей, которые придется перевести в другую юридическую форму. Помимо этого, порядка 40 дней уйдет на логистику, в то время как до конца года осталось три месяца.

Ранее «Ъ» писал, что АвтоВАЗ анонсировал старт продаж моделей Lada на сайте по рекомендованным производителем розничным ценам при условии внесения предоплаты и оформления кредита.

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