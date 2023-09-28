АвтоВАЗ запустил онлайн-продажу автомобилей Lada по заводским ценам

АвтоВАЗ объявил о старте продаж автомобилей Lada по рекомендованным производителем розничным ценам. Обязательное условие приобретения автомобиля по заводской цене — это внесение предоплаты в 10 тыс. руб. и оформление кредита. Оформление сделки и выдача автомобиля будут проходить в одном из трех дилерских центров Lada в Тольятти, сообщила Autonews.ru пресс-служба компании.

Выбрать автомобиль, зарезервировать его, получить одобрение кредита и внести полную оплату можно на сайте Lada. В компании отметили, что приобретение автомобиля по рекомендованной розничной цене позволит покупателю сэкономить до 40 тыс. руб.

Как сообщает Autonews.ru, сейчас на онлайн-витрине Lada по заводской цене продаются автомобили Lada Granta и спортивная версия модели Drive Active. В настоящее время «Ъ» зайти на сайт Lada не удалось.

В июне 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов признал, что ряд дилеров Lada накрутили ценники и отказывались продавать машины по стоимости, рекомендованной производителем. 10 июля РБК сообщил, что стоимость обновленной Lada Vesta NG снова соответствует заявленной заводом цене, после того как господин Соколов пообещал отрезать продавцов от поставок новой модели, если цены в салонах будут выше заводских. Тогда стоимость модели в шоурумах соответствовала рекомендованным 1 239 900 руб., а некоторые продавцы были «готовы продать автомобиль на 30 тыс. руб. дешевле официальной рекомендованной цены».

В августе АвтоВАЗ повысил рекомендованные цены на внедорожник Lada Niva и рестайлинговую версию Lada Vesta. Стоимость автомобилей выросла от 20 тыс. до 65 тыс. руб. — на 1,2–5,3% в зависимости от комплектации.

В августе продажи новых легковых автомобилей в РФ превысили 100 тыс. штук — за месяц было реализовано 109,7 тыс. машин. Топ марок остается без изменений: активнее всего в РФ покупали машины АвтоВАЗа, продолжают расти и продажи брендов из Китая — Chery, Haval и Geely. Авторынок на фоне роста модельного разнообразия на нем, в том числе расширения предложения седанов, такими темпами выйдет на уровень в 1 млн машин к концу года.

Подробнее — в материале «Продажи автомобилей завершили лето рекордом».

Эрдни Кагалтынов