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Коммерсантъ FM
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Банк России продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России еще на шесть месяцев продлил ограничения на перевод средств за рубеж. Правила будут действовать с 1 октября по 31 марта 2024 года.

Как отмечается в сообщении регулятора, все действующие правила сохраняются. Россияне и нерезиденты из дружественных стран смогут, как и раньше, в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой валюте. Лимиты на перечисление через системы денежных переводов также сохраняются: не более $10 тыс. за месяц. Работающие в России нерезиденты смогут перевести за рубеж средства в размере своей заработной платы.

Также сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России (или юрлиц из этих стран). Исключение составляют иностранные компании, которые контролируются российскими юридическими или физическими лицами.

Банкам из недружественных стран разрешено осуществлять денежные переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Банк России ограничил вывод денег за рубеж физлицами в марте 2022 года, после начала боевых действий на Украине и введения западных санкций. Изначально предельная сумма составляла $5 тыс. в месяц. Однако с июля прошлого года лимит увеличили до $1 млн.

На заседании комитета Госдумы по финрынку 20 сентября заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что правительство рассматривает идею частичного восстановления валютного контроля, чтобы сдержать отток капитала в дружественные страны. Глава Минэкономики Максим Решетников предложил создать «мембрану» между внешним и внутренним рублевыми рынками. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что к идее валютных ограничений следует относиться очень аккуратно.

Подробнее о разработке системы валютного контроля — в материале «Ъ» «Выход в открытый осмос».

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