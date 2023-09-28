Набиуллина призвала быть аккуратнее с валютными ограничениями

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что властям нужно очень аккуратно относиться к идее валютных ограничений, потому что бизнес может начать обходить введенные барьеры, как это было в конце 1990-х — начале 2000-х.

«Про валютные ограничения. Мне кажется, надо учитывать следующее: мы все говорим о том, как хорошо мы прошли прошлый год, а это прошел наш бизнес, он приспособился. И надо очень аккуратно вести себя к тому, чтобы говорить ''вот ситуация изменилась, давайте понастроим барьеры''. А что будет с бизнесом, который выстраивал эти цепочки? Как он в этом будет жить? Он начнет обходить эти ограничения, у нас это было в конце 1990-х — начале 2000-х»,— сказала госпожа Набиуллина в ходе пленарной сессии Мосфинфорума (цитата по «РИА Новости»).

На заседании комитета Госдумы по финрынку 20 сентября заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что правительство рассматривает идею частичного восстановления валютного контроля, чтобы сдержать отток капитала в дружественные страны. На том же заседании зампред ЦБ Алексей Заботкин сказал, что регулятор не поддерживает ужесточение валютного контроля. Действующие меры контроля, по его словам, введены исключительно как ответ на санкции.

Среди таких мер, в частности, ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов недружественных стран со счетов брокеров, комиссия на покупку валюты, а также лимит на переводы за рубеж (не более $1 млн). Также министр экономики Максим Решетников изложил идею «мембраны» между внешним и внутренним рублевыми рынками.

Подробнее об этом читайте в материале «Выход в открытый осмос».

Эрдни Кагалтынов