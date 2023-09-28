Что происходит после ввода войск России на Украину. День 582-й

У Госдепа США и Пентагона есть разногласия по поводу поставок оружия Украине, передает Politico со ссылкой на источники. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил увеличить до 20 лет сроки за порчу ж/д-путей в период проведения военной операции на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к проведению полноценных переговоров переговоров по мирному урегулированию конфликта. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:19. День воссоединения Херсонской области с Россией (30 сентября) объявлен в регионе праздничным и нерабочим.

9:14. Палата представителей Конгресса США в ходе своего заседания не приняла две поправки к проекту оборонного бюджета, которые предусматривают сокращение американской финансовой помощи Украине.

9:02. Алтайский краевой суд приговорил 45-летнюю жительницу Барнаула к четырем годам колонии общего режима за сотрудничество с украинской террористической организацией. Как утверждает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю, женщина искала жителей региона, готовых поджигать здания органов власти.

8:53. У Госдепа США и Пентагона возникли разногласия по поводу поставок оружия Украине, передает газета Politico со ссылкой на источники. В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что поставки необходимо ускорить и активизировать, однако военные занимают «более осторожную позицию».

8:52. Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс приехал на Украину.

8:50. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил увеличить до 20 лет сроки за порчу ж/д-путей в период проведения военной операции на Украине.

8:50. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к проведению полноценных переговоров переговоров по мирному урегулированию украинского военного конфликта.

8:50. ПВО сбила БПЛА над территорией Брянской области, сообщает Минобороны РФ.