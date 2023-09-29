Sky News: три вице-президента UEFA были против допуска юношеских сборных РФ на турниры

Трое из пяти вице-президентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не поддержали возвращение российских юношеских сборных к соревнованиям в этом сезоне, сообщает Sky News. Этот вопрос рассматривали на исполкоме организации, в голосовании участвовали 20 членов исполкома.

По данным канала, против возвращения россиян выступали англичанин Дэвид Гилл, представительница Уэльса Лаура Макаллистер и поляк Збигнев Бонек. Двое других вице-президентов UEFA — швед Карл-Эрик Нильссон и итальянец Габриэль Гравина — высказались за допуск россиян к международным соревнованиям.

26 сентября исполком UEFA допустил к международным соревнованиям в этом сезоне российские юношеские сборные. Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды из РФ будут проводить без флага, гимна страны, а также не в России.

С решением UEFA не согласился Польский футбольный союз, заявивший, что польские сборные не будут соревноваться с российскими. Швеция отказала россиянкам в допуске на молодежный Евро-2024, который пройдет с 5 по 18 мая.

Лаура Кеффер