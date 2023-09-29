Чехия в своей оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой

Совбез Чехии на прошлой неделе одобрил проект новой оборонной стратегии, в которой самой серьезной угрозой для страны названа Россия. Предполагается, что в случае конфликта Чехия «станет важной транспортной артерией для союзных войск». В октябре документ должен пройти согласование в чешском правительстве, сообщает Seznam Zpravy.

По данным издания, новая стратегия учитывает военный конфликт на Украине, который, как считает Чехия, только подтвердил важность членства страны в НАТО. Сам альянс, по мнению чешских властей, «призван сдерживать противника от нападения и защитить от возможной агрессии». «Вероятность военного нападения на Чехию или одну из стран НАТО и Евросоюза является самой высокой с момента окончания холодной войны. Россия будет представлять самую серьезную угрозу безопасности Чехии и ее союзников в долгосрочной перспективе»,— сказано в документе.

Главной задачей чешской оборонной политики названа «всесторонняя подготовка к длительной высокоинтенсивной оборонительной войне с технологически развитым противником, оснащенным ядерным оружием». В соответствии с новой стратегией важно выстроить «хорошо вооруженные и обученные силы», а также «подготовить территорию Чехии к возможной переброске большого количества союзных войск». В документе отмечается, что оборону Чехии не могут обеспечить только профессиональные военные, и большую роль в обороне должны играть резервы вооруженных сил.

27 сентября правительство Чехии утвердило оборонный бюджет на 2024 год. Он впервые достигнет 2% от ВВП ($6,8 млрд), что соответствует минимальным показателям НАТО. По итогам прошедшего в июле в Вильнюсе саммита альянса Россия была названа самой серьезной угрозой его безопасности. Страны НАТО обязались ежегодно инвестировать в оборону не менее 2% ВВП, не менее 20% своих оборонных бюджетов — в основное оборудование, включая соответствующие исследования и разработки.

Подробности — в материале «Ъ» «Северодраматический альянс».

Лаура Кеффер