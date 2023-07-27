Счет на таблетки

В прошлом году охватить лечением удалось только около 4% пациентов от стоявших на учете и 1% от оценочного числа людей, живущих с хроническим гепатитом C в России, заявили аналитики экспертной группы «Здравресурс». Они провели исследование данных госзакупок ко Всемирному дню борьбы с гепатитом (28 июля), выяснив, что регионы и Минздрав в указанный период закупили более 26 тыс. курсов профильных препаратов. Ранее главный специалист Минздрава Владимир Чуланов сообщал, что в 2022-м на учете в различных медорганизациях состояло более 600 тыс. человек с этим заболеванием. Принят план мероприятий по борьбе с гепатитом до 2030 года и установлены критерии лечения пациентов с тяжелой степенью заболевания в рамках ОМС, напомнили в Минздраве и заявили, что принятые меры должны помочь расширить охват терапией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Общее число пациентов с вирусным гепатитом С (ВГС), которые могли быть обеспечены лекарствами в 2022 году бесплатно — за счет федерального и регионального бюджетов,— составило 26,3 тыс. человек. Такие выводы сделали аналитики экспертной группы «Здравресурс», изучив открытые данные госзакупок. Как отмечал в июне 2022 года главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов, на учете в медорганизациях тогда стояли 624 тыс. пациентов. Он назвал это «большим пулом выявленных пациентов, который требует медицинской помощи». Тогда же специалист оценил и общее количество человек с хроническим гепатитом C в стране примерно в 2 млн. По данным Роспотребнадзора, в 2022 году в России было зарегистрировано 33,7 тыс. новых случаев ВГС.

«Здравресурс» создан в июле 2023 года экспертами, которые ранее работали в Коалиции по готовности к лечению — проекте по независимому мониторингу госзакупок препаратов для пациентов с социально значимыми заболеваниями. Целью нового проекта также является обеспечение всеобщего доступа к лечению таких заболеваний и к препаратам. «К сожалению, мы больше не планируем выпуск аналитических материалов по России, которые делали раньше,— заявил координатор Коалиции по готовности к лечению в Восточной Европе и Центральной Азии Денис Годлевский.— Все наши расчеты и данные за предыдущие годы вывешены в открытых источниках, и мы информировали многих экспертов о том, что ими можно свободно пользоваться. Я очень рад, что эксперты группы "Здравресурс" продолжили эту многолетнюю работу».

«Таким образом, охватить лечением в 2022 году удалось только около 4% пациентов от стоявших на учете и 1% от оценочного числа людей, живущих с хроническим гепатитом C в России»,— делают выводы авторы исследования.

Сейчас масштабных закупок препаратов от гепатита С на федеральном уровне нет. Эта обязанность возложена в основном на регионы — они сами объявляют тендеры, исходя из своих программ и возможностей бюджета. Есть и федеральные закупки Минздрава, но он покупает препараты только для людей с ВИЧ-инфекцией, которые одновременно страдают от ВГС. Кроме того, заявки от регионов на препараты для детей с гепатитом C с 2023 года стал собирать государственный фонд «Круг добра», а за счет ОМС начали лечить людей с тяжелыми поражениями печени в условиях дневного стационара и в больницах.

В документе отмечается, что на закупки в прошлом году было потрачено 8,3 млрд руб., что на 13% меньше, чем годом ранее. «Снижение обусловлено в первую очередь уменьшением объема региональных закупок в 2022 году»,— говорится в отчете.

В нем отмечается, что в прошлом году на Москву, «ежегодного лидера закупок», пришлось около 14% от общего объема потраченных средств. На втором месте — Санкт-Петербург (6%). За шесть месяцев 2023 года уже закуплено около 25 тыс. курсов. Авторы отчета выразили надежду, что такой темп закупок сохранится и до конца года закупят как минимум 50 тыс. курсов.

«Мы обеспокоены, что в 2023 году существенно снизился бюджет на закупку препаратов для лечения ВГС у людей с ВИЧ,— отметила представитель экспертной группы Наталья Егорова.— Если раньше ежегодный бюджет составлял около 2 млрд руб. и лечением обеспечивались около 6 тыс. пациентов в год, то в 2023 году он составил менее 900 млн руб. и охват лечением людей с ВИЧ-препаратами против ВГС упал почти на 30%».

В ноябре 2022 года был принят федеральный План мероприятий по борьбе с ВГС до 2030 года (.pdf). Он, в частности, предполагает поддержку развития отечественного производства лекарственных препаратов для лечения ВГС «с учетом потребности, сформированной Минздравом». Пресс-служба ведомства сообщила, что по состоянию на 30 июня 2023 года на учете в медицинских организациях состоит 626 795 пациентов с гепатитом С. Там добавили, что в феврале были утверждены критерии оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара, оплата такого лечения осуществляется за счет средств ОМС. Это, отметили в Минздраве, позволит расширить охват терапией.

«Дорожная карта» по борьбе с гепатитом предполагает, в частности, что в начале года будет создан единый информационный регистр с данными обо всех пациентах с гепатитом С, состоящих на учете. Постановление правительства о его ведении, согласно плану, должно было появиться в первом квартале 2023 года, но проект правил был размещен на портале нормативных актов только в конце июня.

Сейчас в стране насчитывается более 70 региональных регистров, также функционирует отдельная система Роспотребнадзора. Последний не предполагает обязанность регионов предоставлять туда данные.

Пресс-служба правительства, сообщая об утверждении плана мероприятий, указывала, что именно регистр «поможет четко и оперативно оценивать объем финансовых ресурсов и лекарств, необходимых для пациентов».

На круглом столе в Минздраве в июле 2023 года уже была продемонстрирована действующая модель федерального регистра, рассказал председатель правления Межрегиональной общественной организации содействия пациентам с вирусными гепатитами «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. Он отметил, что в эту систему должны быть экспортированы данные других регистров, но есть сложность — их информацию еще только предстоит унифицировать. При этом он отметил, что по ОМС с нынешнего года будут обеспечены пациенты с серьезной формой заболевания — тяжелым фиброзом печени — либо с сопутствующими диагнозами, например диабетом или раком, а также дети. Но, по его оценке, под эти условия подходят лишь около 100 тыс. пациентов. Авторы отчета также полагают, что необходимо расширить эту категорию, начав бесплатно лечить и менее тяжелые случаи.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев отметил, что проблему гепатита С в России необходимо решать быстрыми темпами, но этому мешает недостаточное финансирование. «Основная проблема — ресурсная. Государство должно выделить необходимые средства для более масштабной программы доступа пациентов к бесплатным лекарственным препаратам,— сказал он.— Потому что пациенты это лечение позволить себе не могут».

Согласно отчету «Здравресурса», стоимость лечения сейчас составляет около 400 тыс. рублей за курс на взрослого и около 242 тыс. руб. на ребенка.

Юрий Жулев рассказал, что сам перенес гепатит С, и напомнил, что эффективность терапии современными противовирусными средствами составляет 98%. Но сейчас, отметил он, предлагаемые меры по лечению только тяжелых случаев — это способ «погасить пожар», но о профилактике пока речь не идет: «Профессиональное пациентское сообщество выступает единым фронтом, заявляя о необходимости усилить меры по борьбе с заболеванием, которые помогут нарастить объемы лечения и выйти на рубеж, когда количество пациентов начнет уменьшаться, а не увеличиваться».

Авторы доклада обратили внимание, что «благодаря расширению критериев для получения лечения гепатита С в рамках ОМС увеличен охват лечением в 2023 году», но пока эта система «не отвечает такой цели, как сведение к минимуму этого заболевания».

Валерия Петрова