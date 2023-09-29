Небольшой военный риск

Группа ПСБ готова страховать имущество предприятий на новых территориях от военных рисков. Однако эксперты указывают на ограниченный размер принимаемого риска, а для клиентов услуга будет обходиться во много раз дороже, чем в стандартных тарифах. Кроме того, по словам участников рынка, у группы будут сложности с перестрахованием, в том числе через государственную РНПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Зампред правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко рассказал ТАСС, что группа ПСБ готова страховать предприятия региона от военных рисков в рамках имущественного страхования. По словам чиновника, заявки в первую очередь поступят от «социально важного бизнеса,» в частности, хлебокомбинатов и молокозаводов. В ПСБ подтвердили “Ъ”, что группа готова рассматривать заявки по страхованию в новых регионах и формировать на их основе «индивидуальные предложения, в том числе с привлечением рыночных игроков, с учетом всесторонней оценки рисков».

В марте 2023 года в группу ПСБ вошла «СМП-страхование» (сейчас «ПСБ страхование»). По данным «Эксперт РА», по итогам первого полугодия она заняла 54-е место по сборам (около 510 млн руб.). Компания специализируется на личных видах страхования (ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней), а также на страховании имущества юрлиц и автокаско. На 30 сентября 2022 года (последние доступные данные) ее активы составляли 4,2 млрд руб., собственные средства — почти 3 млрд руб.

По словам экспертов, в первую очередь вопросы вызывают условия страхования. «Военные действия вообще не страхуются, и поэтому оценить риски, по сути, нельзя. Либо страховщик предложит какие-то небольшие лимиты, которые не будут интересны, либо очень высокие тарифы, которые тоже будут неинтересны»,— считает собеседник “Ъ” из числа страховщиков.

Тарифы зависят от политики страховщика, однако они будут значительно выше обычных, уверен другой собеседник “Ъ”. По его словам, в нормальных условиях тарифы по имущественному страхованию предприятий составляют 0,1–0,9% от страховой суммы. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов считает, что тарифы могут превышать среднерыночные в два и более раза. Причем не только из-за большего риска, но и из-за повышенных расходов на ведение дела — необходимо оценить риск, исследовать объект страхования, создать продающие подразделения и урегулирование убытков, отмечает он.

Вместе с тем объем риска, который компания может взять на себя, невелик. По оценке собеседника “Ъ” на финансовом рынке, он составит примерно 5 млрд руб., чего хватит на 10–50 объектов. Приоритет страхования отдадут, по всей видимости, новым строениям, разрушение старых будет рассматриваться как первый этап реновации, а ущерб будет покрываться прямыми трансфертами из бюджета, отмечает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. Другой собеседник “Ъ” среди возможных рисков называет «повреждения в результате военных действий, в том числе атак БПЛА».

У страховщика могут возникнуть сложности с перестрахованием принятых рисков, полагают участники рынка. По словам источника “Ъ” в одном из крупных страховщиков, российские компании, занимающиеся перестрахованием, сейчас не берут на себя военные риски. Страховать военные риски через механизм коммерческого страхования в целом нельзя, подчеркивает собеседник “Ъ” из другой страховой компании. Покрыть риски вне рамок правил страхования могла бы РНПК (принадлежит Банку России), но только по директиве правительства, считает еще один собеседник “Ъ”. В РНПК отказались от комментариев. ЦБ не ответил на запрос “Ъ”.

Летом этого года правительство прорабатывало проект постановления об имущественном страховании грузов на новых территориях по военным рискам — террористических актов и диверсий (с ним ознакомился “Ъ”). Согласно документу, РНПК получит субсидии (1 млрд руб.) от государства на возмещение страховщикам их трат на выплату страховой суммы. Однако сама компания не торопится брать на себя такие риски. В частности, по данным Агентства страховых новостей (АСН), РНПК хочет отказаться перестраховывать объекты в «Москва-Сити» от терактов «в связи с невозможностью осуществить контроль кумуляции рисков».

Юлия Пославская