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Коммерсантъ FM
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Глава Курчатовского института призвал возобновить ядерные испытания

Президент национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук заявил, что в условиях «агрессивных» действий Запада по отношению к России в стране необходимо возобновить испытания ядерного оружия.

Михаил Ковальчук

Михаил Ковальчук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Михаил Ковальчук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Ковальчук указал, что в 1961 году СССР испытали термоядерную «Царь-бомбу» мощностью более 50 мегатонн в ответ на агрессивную риторику США, после чего «американцы сразу стали договариваться».

«Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле. Один разок хотя бы. И все встанет на свои места»,— сказал Михаил Ковальчук на открытии выставки, посвященной отечественной атомной отрасли (цитата по «РИА Новости»).

22 сентября МИД России призвал США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия ратифицировала его в 2000 году. Однако документ еще не вступил в силу, поскольку его должны ратифицировать все 44 государства, владеющие ядерным оружием или имеющие доступ к нему. Пока это сделали только 36 стран.

В феврале президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, поручил Минобороны и «Росатому» обеспечить «готовность к испытанию российского ядерного оружия» на случай, если на подобные действия пойдут США.

Подробнее о ситуации — «Для ДВЗЯИ пришла пора испытаний».

Лусине Баласян

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