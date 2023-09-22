МИД России призвал США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний

Замглавы МИД России Сергей Вершинин призвал США принять немедленные шаги для ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом он заявил на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.

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«США вполне могли бы стать локомотивом в деле превращения ДВЗЯИ в юридически обязывающий международно-правовой инструмент и подать соответствующий пример. Поэтому призываем американское правительство пересмотреть свои подходы и безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации ДВЗЯИ»,— сказал господин Вершинин (цитата по ТАСС).

Замглавы МИДа также обратился к остальным семи странам, от которых зависит вступление договора в силу,— Египту, Индии, Ирану, Китаю, Израилю, Северной Корее и Пакистану. Эти государства не подписали или не ратифицировали его.

Сергей Вершинин добавил, что у страны, которая не планирует ратифицировать ДВЗЯИ, «нет ни формальных, ни моральных оснований и права даже обсуждать вопросы приверженности договору других государств». Также он назвал отказ США от ратификации документа в 2018 году «дестабилизирующим событием».

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний и призывает другие страны объявить его.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний приняли на 50-й Генассамблее ООН и открыли для подписания всеми государствами 24 сентября 1996 года. С того момента ДВЗЯИ подписали и ратифицировали 178 стран. Для вступления договора в силу его должны ратифицировать 44 государства, которые владеют ядерным оружием или имеют доступ к его созданию. На текущий момент это сделали 36 стран, включая Россию. Государства—участники ДВЗЯИ обязуются прекратить испытания ядерного оружия и соглашаются навсегда отказаться от участия в подобных испытаниях.

МИД России 7 сентября обвинил Соединенные Штаты в подрыве ряда договоренностей в сфере ядерного нераспространения. Представитель министерства Сергей Рябков тогда заявил, что процесс создания свободной от ядерного оружия зоны в Центральной Азии не завершен из-за промедления Вашингтона. Власти США настаивают, что все договоренности в ядерной сфере они поддерживают.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Предвзятое отношение к ДВЗЯИ».

Петр Бузлаев