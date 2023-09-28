На Крымском мосту на ночь приостановили движение транспорта из-за ремонта

На Крымском мосту в связи с ремонтными работами приостановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщил Оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

Ограничения будут действовать до 06:00 29 сентября.

Ранее о предстоящем ограничении движения сообщили в Министерстве транспорта РФ. В ведомстве отметили, что меры связаны с проведением работ по восстановлению автодороги.

Анастасия Донскова

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