Минтранс объявил о закрытии Крымского моста на ночь 28 сентября

Министерство транспорта РФ предупредило граждан о предстоящем ограничении движения автомобилей через Крымский мост в ночное время 28 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проезд будет закрыт с 21:00 до 06:00 29 сентября. Меры связаны с проведением работ по восстановлению автодороги.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией»,— говорится в сообщении.

Ранее проезд по Крымскому мосту для автотранспорта закрывали на 1,5 часа 27 сентября. О причинах мер не сообщалось.

Анастасия Донскова

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