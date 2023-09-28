Суд в Петербурге оштрафовал россиянку за акцию у посольства в Стокгольме

Кировский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал россиянку Марину Блуму после участия в протестных акциях в Швеции. Ей вменили статью об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ), штраф составил 10 тыс. руб., рассказали «Ъ» в объединенной пресс-службе судов города.

Протокол об административном правонарушении составили по факту проведения акции «Танк у российского посольства» в Стокгольме, которую организовал «Русский антивоенный комитет в Швеции» (внесен в реестр нежелательных организаций). По данным следствия, госпожа Блума 9 мая принимала участие в протестах около представительства России. Как сообщали в социальных сетях комитета, с 9 по 28 мая у посольства была установлена инсталляция полуразрушенного танка Т-90. Сообщалось, что инсталляция символизировала поражение России в боевых действиях на территории Украины.

Материалы дела предоставила прокуратура. На запрос «Ъ» о том, как российские правоохранители узнали о протестах петербурженки за границей, там не ответили. Вместе с тем полная тезка Марины Блумы зарегистрирована в одном из фотостоков: она публиковала фотографии с протестных акций, где показаны плакаты с надписями на шведском языке. Под тем же именем зарегистрирован сайт клинического нейробиолога Марины Блумы. Согласно информации на сайте, она родилась и выросла в Петербурге, а после получения высшего образования поступила в 2012 году в университет в Германии, затем в 2017-м — в университет в Италии, а позже стала сотрудником Каролинского университета в Стокгольме. «Ъ» попытался связаться с ней, но не получил ответа.

В декабре 2022 года Генпрокуратура признала нежелательной неправительственную организацию «Русский антивоенный комитет в Швеции» (Ryska Antikrigskommitteten i Sverige). Это связали с «угрозами основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Позже комитет внесли в реестр нежелательных организаций в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» на основании решения первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург