Минюст внес «Русский антивоенный комитет в Швеции» в реестр нежелательных организаций

«Русский антивоенный комитет в Швеции» (Ryska Antikrigskommitteten i Sverige) внесен в реестр неправительственных организаций, чья работа признана в России нежелательной. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Организация включена в перечень в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» на основании решения первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина.

20 декабря 2022 года Генпрокуратура признала нежелательной «Русский антивоенный комитет в Швеции», поскольку, как утверждало ведомство, его деятельность представляла «угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». В организации назвали это решение нелегитимным.

«Эти меры применяются исключительно для запугивания наших активистов и сторонников. Мы не осуществляем никакой деятельности на территории России, не зависим от шведских или каких-либо еще властей и полностью соблюдаем шведское законодательство»,— говорилось в пресс-релизе организации от 22 декабря.

На сайте «Русского антивоенного комитета в Швеции» сказано, что его миссия — «объединение всех граждан России и всех русскоговорящих в Швеции» с целью выразить протест военной операции на Украине. Организация была создана в мае 2022 года в Стокгольме.