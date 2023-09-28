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Коммерсантъ FM
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Владельцам коммерческих объектов Севастополя пригрозили штрафами за отказ пускать людей в укрытия

Коммерсантам Севастополя пригрозили штрафами за отказ пускать людей в укрытия

Михаил Развожаев

Михаил Развожаев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Михаил Развожаев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Владельцы коммерческих объектов в Севастополе подвергнутся серьезным штрафам, если не будут пускать жителей города в укрытия во время воздушной тревоги, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

«Все коммерческие пространства тоже должны предоставляться в качестве укрытия. Такое решение есть. В случае если это не будет происходить, будем принимать меры. Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность и он не должен принимать там людей»,— заявил губернатор.

В последние недели Севастополь неоднократно подвергался ракетным обстрелам, некоторые из которых были успешными для вооруженных сил Украины, которым удалось поразить Севморзавод и здание штаба Черноморского флота. Помимо этого в городе недавно разразился скандал после инцидента во Дворце культуры рыбаков, когда туда не пустили людей во время воздушной тревоги.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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