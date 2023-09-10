Туристы вошли во вкус

Россияне заинтересовались винным туризмом. Как рассказали “Ъ FM” в Союзе виноградарей и виноделов России, в последние несколько лет аудитория туров и экскурсий на винодельни прирастала на 10-15% ежегодно. Для небольших хозяйств это стало важным каналом сбыта на фоне замедления продаж их продукции в супермаркетах. В свою очередь, крупные шато делают ставку на маркетинговый эффект таких программ. Их развитие, впрочем, пока сдерживают законодательные ограничения. Тему продолжит Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Не только производить вина, но и завлекать процессом туристов российские хозяйства стали примерно с 2013-го. Развлекательными программами обзавелись и семейные шато, и крупные плантации.

Изучить оборудование и продегустировать вино из погреба сейчас можно примерно за 3-5 тыс. руб., в десять раз дороже стоят многодневные туры с конными прогулками и ваннами из шампанского.

Немало зарабатывают виноделы и на продаже напитка отдыхающим, гости увозят алкоголь ящиками. Небольшая ферма может сбывать таким образом до трети всей продукции, поделился основатель винодельни «Усадьба Саркел» Игорь Губин:

«В прошлом году у нас побывали 1 тыс. человек, в этом — число гостей выросло на 50%. Появился новый турпоток, даже номерного фонда не хватало.

В свою очередь, у дистрибутора в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге упали продажи. Импортеры имели большие запасы, закупили много вина по низкому курсу евро, но это компенсировалось тем, что у нас выросли продажи на месте, что очень хорошо.

Вино лучше пьется там, где оно произведено. Кроме того, мы не несем затраты на логистику и упаковку.

Люди едут отдыхать и покупают несколько коробок с вином, увозят их домой. Сарафанное радио работает, появляются уже клиенты с помощью сайта. Мы ожидаем, что до конца года на месте состоится еще 50% продаж».

По подсчетам Союза виноградарей, из 10-12 млн туристов, которые каждый сезон посещают российский юг, винодельни в маршрут включают 2 млн человек.

Но чаще всего это короткие экскурсии — гостю не предлагают проживания и ночлега. В том же Краснодарском крае собственные отели и гостевые дома есть лишь у каждой пятой винодельни.

Требования к строительству объектов планируют смягчить. В июне 2023-го в Госдуму внесли законопроект, который может разрешить возведение туристических объектов на землях, пригодных для выращивания винограда.

Такая мера поспособствует увеличению турпотока, но навредит непосредственному производству вин, опасается владелец компании UPPA Winery Павел Швец:

«Если земля способна давать вина высокого качества, то неверно портить ее и отводить под застройку.

В Севастополе, например, немного отраслей промышленности, и очень многие пытаются заработать на земле.

Желающих отдать сельскохозяйственные территории под рекреационные цели и увеличить стоимость своей земли в 100 раз под прикрытием виноградника будет очень много.

Если в Барселоне отель, который расположен в зонах, где растет виноград, работает круглый год, то в Российской Федерации он будет занят всего лишь три месяца в году. Здесь умеренны климат, и зимой сюда никто не приедет».

Туроператоры утверждают, что только с появлением на винодельнях полноценных объектов размещения вырастет и предложение путевок по винным маршрутам. Но и в этом случае спрос может оказаться скромным, в том числе из-за сложной логистики, заметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Сама винная культура в России находится в начале своего пути. Пока что большинство мужчин-туристов пьют что-то покрепче, и организаторы винных хозяйств говорят, что среди тех гостей, что к ним приезжают, преобладают женщины.

Я бы не сказал, что туристы прямо горят желанием ночевать в этих местах, но есть объективно большие хозяйства, где лучше провести хотя бы пару дней. Вот там имеет смысл строить гостиницу на 20-30 номеров.

Много говорится о модульных отелях, о глэмпингах, в таких местах они бы были очень органично вписаны.

У многих вместе с виноделием развиваются сыроварни, есть домашние животные, детям иногда очень это интересно, но туристам приходится уезжать, потому что дорога домой неблизкая.

Есть еще такой исторический компонент: во Франции таким хозяйствам много сотен лет, как правило, это семейные предприятия. Наши винодельни — новодел, многие существуют всего пять-десять лет. Это туристам менее интересно, в отличие от шато с историей».

По данным опроса сети SimpleWine, к энотуризму по российским винодельням положительно относятся 72% опрошенных. У 30% есть опыт поездок по винодельческим регионам России, в том числе в этом году.

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Елизавета Скобцова