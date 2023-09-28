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Коммерсантъ FM
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В ChromeOS появились новый дизайн и расширенный контроль над устройствами

Американская корпорация Google выпустила новую версию операционной системы (ОС) ChromeOS 117, в которой был переделан дизайн, а также появились новые функции. Кроме того, теперь есть расширенные настройки конфиденциальности: ОС будет показывать, в какие моменты включены камера и микрофон.

Новый дизайн выполнен в стиле Material You, который является единым дизайном Google и Android. В разделе быстрых настроек теперь более крупные прямоугольные кнопки, которые легче читаются и проще выбираются. Также в правом нижнем углу экрана появился быстрый доступ к сообщениям, уведомлениям и электронной почте. Из календаря можно сразу переходить в видеозвонки.

Теперь проще узнать технические характеристики Chromebook — ранее для этого требовались специальные приложения. ChromeOS получила систему адаптивной зарядки, подсказывающей, когда пользователь сможет забрать устройство со 100% зарядки. Также в интерфейсе появились новые контрастные цветовые схемы для людей со слабым зрением.

Евгений Федуненко

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