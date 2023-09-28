Добыча «Газпрома» в первом полугодии снизилась на 24,7%

«Газпром» впервые в 2023 году отчитался об операционных показателях по добыче и поставкам газа. Согласно отчету компании, по итогам первого полугодия добыча природного и попутного газа снизилась на 24,7%, до 179,45 млрд куб. м (за тот же период 2022 года — 238,46 млрд куб. м). Добыча нефти и газового конденсата выросла на 8,8%, до 36,31 млн тонн.

По данным компании, поставки на внутренний и внешние рынки в январе—июне снизились на 26,5%, до 166 млрд куб. м газа (в 2022 году — 225,7 млрд куб. м). В отчете говорится, что замедление экономической активности в Европе способствовало сохранению показателей потребления газа на низких значениях. «При этом спрос на российский газ в данном регионе также находился под воздействием геополитического фактора и высокого уровня заполненности европейских ПХГ (подземных хранилищ газа.— "Ъ")»,— добавили в компании.

В «Газпроме» снижение добычи газа объяснили тем, что в «ряде стран» были приняты «политически мотивированные решения» об отказе от импорта российского газа. Рост добычи нефти, согласно отчету, связан со строительством и вводом новых скважин. Еще одним фактором роста стала реализация проекта по обустройству 2-го, 4-го и 5-го участков с ачимовскими отложениями на Уренгойском месторождении.

Полина Мотызлевская