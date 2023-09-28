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Коммерсантъ FM
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«Звук» представил новые настройки рекомендаций

Музыкальный стриминговый сервис «Звук» представил новые функции рекомендательного потока «Сила Звука», в котором теперь есть персонализированные настройки и тюнер настроения. «Настройка волны» доступна всем пользователям приложения «Звук» на Android и iOS в разделе «Эфир».

Можно настроить поток на русские или иностранные композиции, а также выбрать треки без слов. Также приложение поймет, хочет пользователь прослушать новые треки или уже знакомые, а также готов ли он к экспериментам в музыке. Диапазон тюнера настроений колеблется от грустного до веселого, от спокойного до энергичного и от лиричного до драйвового — настройки можно комбинировать в соответствии с предпочтениями пользователя. В компании называют новый поток «гиперперсонализированным», он учится не только предлагать подходящий контент пользователю, но и учитывать разные сценарии потребления музыки.

Евгений Федуненко

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