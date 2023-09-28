Эстония предложила прописать в пакете санкций против РФ полное торговое эмбарго

Правительство Эстонии одобрило предложения по 12-му пакету санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он также сообщил, что в качестве дополнительной ограничительной меры к новому пакету санкций власти Эстонии предложили ввести полное торговое эмбарго против России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Необходимо продолжать ужесточать санкции против России, усиливать их реализацию и усложнять уклонение от санкций»,— сообщил на пресс-конференции Маргус Цахкна (цитата по «Интерфаксу»). Он также сообщил, что Эстония требует включения в новый пакет санкций ЕС полное торговое эмбарго против России. По его словам, «любая торговля с Россией нецелесообразна».

В случае, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне Евросоюза, власти Эстонии разработали альтернативные предложения по ужесточению санкций: среди них запрет на транзит подпадающих под санкции товаров, более резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей и дальнейшая заморозка активов России в странах ЕС.

По данным источников Bloomberg, 12-й пакет санкций ЕС в отношении России могут анонсировать в первой половине октября. По словам источников агентства, в список ограничений может войти запрет на поставки российских алмазов. Кроме того, предлагается использовать прибыль, полученную от замороженных активов российского Центробанка, для помощи Украине.

Какие новые санкции в отношении России может ввести ЕС — в материале «Пакет набивают ограничениями».

Анастасия Ларина