Путешественники приезжали на выходные

В Удмуртии летом наибольшим спросом для туров выходного дня пользовались Сарапул и Воткинск, а также Зуевы Ключи, Байгурезь и Мувыр, рассказали туроператоры региона. В республиканском агентстве по туризму добавили, что популярностью также пользовались зоопарк, музей-усадьба П.И. Чайковского, музей-заповедник Лудорвай и парк «Дикий». В «МегаФоне» на основе обезличенных данных говорят, что количество туристов в самых популярных местах за год выросло на 10%. На рост числа туристов влияет высокий курс доллара и трудность выехать за рубеж, а также тренд на путешествия по России, считают туроператоры. При этом, по их мнению, взрывного роста путешествий по Удмуртии нет, и в регион приезжают по остаточному принципу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мыс Любви в Каракулинском районе Удмуртии

Фото: Михаил Красильников Мыс Любви в Каракулинском районе Удмуртии

Фото: Михаил Красильников

В последние годы в Удмуртии отмечается рост туристов. Как рассказали в агентстве по туризму Удмуртии, летний сезон прошел для республики успешно, а самый большой турпоток дали событийные мероприятия. По сравнению с летом 2022 года, все фестивали значительно нарастили число посетителей. «Наиболее популярные туристические места: зоопарк, Динополис, Музейно-выставочный комплекс им Михаила Калашникова, музей-усадьба П.И. Чайковского, усадьба Тол Бабая, музей-заповедник Лудорвай. В этом году повысился турпоток в парк "Дикий" Селтинского района, к началу турсезона там достроили экотропу на высоте 3 метров от земли»,— рассказали в пресс-службе регионального агентства по туризму.

Посещаемость популярных туристических мест, таких как Лудорвай, музей-усадьба Чайковского, Дача Башенина, выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали специалисты регионального «МегаФона», проанализировав обезличенные данные в Удмуртии.

«Наибольший интерес к этим локациям наблюдался в июле. При этом туристы активно делятся впечатлениями в мессенджерах и соцсетях: интернет-трафик здесь увеличился на 34%. Удмуртию в качестве отпускного направления чаще всего выбирали жители соседних регионов — доля туристов из Татарстана, Башкирии, Пермского края и Кировской области составила 39%. К примеру, каждый пятый визитер приехал из Казани, а каждый восьмой турист прибыл из Уфы. Также Удмуртию активно посещали путешественники из Москвы, Нижегородской, Свердловской и Самарской областей. Наименьшей популярностью Удмуртия пользовалась у жителей Дальнего Востока и республик Северного Кавказа»,— сказали в пресс-службе «МегаФона».

Руководитель экскурсионного центра «Открывая Удмуртию» Александр Скобелев рассказал, что по их наблюдениям самым популярным направлением этого лета традиционно стали экскурсии в Зуевы Ключи, на гору Байгурезь в Дебесском районе и в возрожденную деревню Мувыр Игринского района, а также пешие и обзорные экскурсии по Сарапулу и Ижевску. «Спрос на Удмуртию есть. Но, увы, по остаточному принципу. Стандартная ситуация для нас: турист уже объездил массу регионов и уже просто с азартом и без каких-либо высоких ожиданий закрывает "белые пятна" на своей карте. В том числе и по этой причине взрывного роста путешествий по Удмуртии нет, как это видно в Дагестане, Калининграде, Татарстане. Тем не менее, количество путешественников по Удмуртии растет»,— прокомментировал господин Скобелев.

Чаще всего в Удмуртию приезжают туристы из Уральского макрорегиона (Перми, Екатеринбурга, Уфы), добавил Александр Скобелев. В этом году наблюдается рост путешествий из Татарстана.

«Приезжающих к нам из Москвы и других частей Центральной и Северо-Западной России нельзя пока назвать вносящими сколь-нибудь значимый приток туристов. Изюминкой этого лета стала группа из Приморья, которая прибыла специально к нам в Зуевы Ключи»,— сказал Александр Скобелев.

Руководитель «Главной туристической компании» Евгений Маршак отмечает, что больше всего туристов прибавилось в Сарапуле и Воткинске. «На рост влияют несколько обстоятельств. Во-первых, высокий курс доллара делает дорогими поездки за рубеж, поэтому многие туристы путешествуют по России, в том числе по Удмуртии. Второе, это нестабильная обстановка в мире, которая тоже способствует развитию внутреннего туризма. В-третьих, сейчас тренд путешествовать по России, поездки выходного дня набирают все большую популярность»,— поделился господин Маршак.

В музее-заповеднике Лудорвай рассказали, что за прошедший летний сезон у них было около 19 тыс. туристов, что на тысячу меньше, чем прошлым летом.

«Предполагаем, что это связано с тем, что в этом году было очень насыщенное и богатое на культурные мероприятия лето — в одни и те же выходные по всей республике проводились крупные интересные фестивали. Людям приходилось выбирать»,— прокомментировала заведующая отделом просветительной работы Анастасия Байматова.

Музей-усадьбу П.И.Чайковского за прошедшее лето посетило более 45 тыс. туристов. По сравнению с прошлым годом число туристов выросло на тысячу. «Этим летом музей проводил экскурсии, детские мероприятия, усадебные праздники, концерты, мастер-классы, выставки. Гостями музея были известные писатели, музыканты и ученые. Наибольший интерес посетителей вызвало детское мероприятие "Кошка у окошка". Также летом проводилось большое количество водных экскурсий, на которые гости тоже с удовольствием записывались»,— поделилась специалист по связям с общественностью Арина Шиловских.

Коммерческий директор семейного курорта «Костоваты» Ризабек Джуасов отметил, что у них туристов стало в три раза больше, чем прошлым летом. За лето курорт принял более 3 тыс. гостей. «Мы оцениваем положительно прошедший летний сезон, нам удалось запустить полноценную кухню, организовать десяток корпоративных мероприятий для крупных компаний Удмуртии, провести экскурсии по интересным локациям нашего курорта — Мыс Любви, Дерево Желаний. Популярностью пользовались и водные прогулки по Каме на катере с возможностью встретить закат»,— рассказал господин Джуасов. Он добавил, что помимо туристов из ближайших регионов, были также гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Германии.

Татьяна Колегова

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