Сарапул примет «Метеор»

Весной 2024 года в Удмуртию из Татарстана по реке Каме планируют запустить туристические рейсы на судах на подводных крыльях «Метеор». Первую пробную поездку из Казани в Сарапул организуют 23 сентября. Как сообщил «Ъ-Удмуртия» министр транспорта Алексей Горбачев, предполагается, что «Метеоры» будут ходить из Набережных Челнов в Сарапул три раза в неделю. Эксперты отмечают, что интерес туристов к Сарапулу растет и запуск маршрута позволит значительно увеличить турпоток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Судна на подводных крыльях «Метеор» могут начать курсировать по реке Каме от города Набережные Челны в Татарстане в удмуртский город Сарапул в 2024 году. Соответствующего соглашения достигли руководители профильных министерств двух регионов. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев рассказал «Ъ-Удмуртия», что ранее Татарстан запустил рейсы на «Метеоре» в Самару.

«Теперь они решили попробовать маршрут от Набережных Челнов в Сарапул. Предполагается, что это будут в первую очередь прогулочные рейсы, а не регулярные. Этот старинный купеческий город в Удмуртии сейчас очень привлекателен для туристов, пассажиры, сойдя на причале в Сарапуле, могут посетить музеи и другие достопримечательности, посмотреть город и в тот же день вернуться в Набережные Челны. Расстояние до Сарапула составляет 211 км, это порядка четырех часов хода»,— пояснил министр.

По его словам, планируется организовать с мая по октябрь 2024 года рейсы по пятницам, субботам и воскресеньям, всего 66 поездок. Ориентировочно стоимость билета в один конец составит 1,5 тыс. руб. Один «Метеор» вмещает 120 пассажиров.

Пробный рейс с представителями турагентств и журналистами хотят пустить из Казани в Сарапул 23 сентября. Как пояснил господин Горбачев, рассматриваются также варианты маршрутов из Казани в Сарапул, возможно с остановками у причалов в Башкортостане. «Это новые суда, один "Метеор" в этом году сошел на воду, еще один сейчас сходит, еще два запланированы на следующий год. В советские времена такие судна курсировали по реке Каме, заходили и в Пермь, туда от Сарапула шесть часов хода. Если запускать туда рейсы, то это уже надо будет с ночевой. Перспективы развития речного транспорта есть, он не может конкурировать с железнодорожным, но как элемент туризма может быть привлекателен. Посмотрим, насколько будет востребован маршрут в Сарапул»,— добавил министр.

Ранее в городе провели реконструкцию причала на набережной Камы, в частности, в прошлом году на это было выделено из бюджета республики 27,5 млн руб. Это увеличило возможности приема туристов. В 2022 году в Сарапуле приняли 91 теплоход и 17 тыс. туристов, годом ранее здесь причалили только 13 судов. На 2023 год в планах было принять 167 теплоходов на пристани Сарапула.

Директор ООО «Главная туристическая компания» из Сарапула Евгений Маршак считает, что запуск «Метеоров» в Сарапул даст новый толчок уже активно развивающемуся туристическому рынку.

«Мы уже почувствовали эффект от роста количества теплоходов, которые останавливаются в Сарапуле. Турпоток увеличился примерно в два раза. Раньше, еще в 90-е годы, действительно можно было на "Метеоре" добраться до Челнов и Перми, причем тогда это были не туристические рейсы, а обычные пассажирские. Было бы хорошо, если "Метеоры" приходили из Казани, это позволило бы еще больше увеличить турпоток»,— говорит господин Маршак.

По мнению председателя комитета Торгово-промышленной палаты Удмуртии по туризму и гостеприимству Екатерины Меркушевой запуск рейсов по Каме между Татарстаном и Удмуртией позволит привлечь дополнительный турпоток, еще больше разнообразить внутренний туризм. «У речных маршрутов большой потенциал, интерес к такому виду путешествий растет, так как туры по воде имеют свой шарм. Это и возможность дополнительно рассказать о регионе, достопримечательностях, которые можно посетить. Успех маршрута будет зависеть от качественной упаковки продукта, высокого уровня сервиса и соблюдения требований безопасности. Дополнительные вложения могут потребоваться для повышения сервиса и на пристанях»,— отметила эксперт.

Михаил Красильников

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