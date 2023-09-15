Рост цен не пугает туристов

Уровень бронирования туров жителями Удмуртии выходит на «доковидные» годы, говорят в турагентствах республики. За границу этим летом выехало на 35% больше туристов, чем годом ранее. Самые популярные направления традиционно Сочи, Абхазия, Египет, Турция и ОАЭ. Также вырос интерес к Калининграду, Мальдивам и нестандартным направлениям — Катар, Австралия, Филиппины. При этом спрос на поездки в Крым либо минимален, либо полностью отсутствует. По наблюдениям турагентств, средний чек тура на одного человека для комфортного отдыха составил 80-150 тыс. руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Жители Удмуртии в прошедший летний сезон стали чаще путешествовать по миру. За границу выехало на 35% больше туристов, чем годом ранее. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

«Отдыхающие уже успели побывать более чем в 80 странах мира. По динамике турпотока вперед вырвались Республика Корея, Индия, Иран, Индонезия, Китай и Финляндия — к ним зафиксирован кратный рост интереса в этом отпускном сезоне. При этом по общему числу путешественников в лидерах оказалась Абхазия, для отдыха эту страну выбрал каждый пятый турист из Удмуртии. В пятерку популярных направлений также вошли Турция, Грузия, Египет и ОАЭ. Также среди направлений, к которым появился интерес в этом году, Куба, Тайланд и Кипр»,— рассказали в МегаФоне.

В турагентствах Удмуртии отмечают, что в прошедший летний сезон наблюдалась положительная динамика по росту продаж туров. В «Чемоданном настроении» рассказали, что несмотря на рост цен, поток туристов все равно есть. В сети турагентств Tortuga и «Пляж Вояж» добавили, что им удалось выйти на уровень продаж в «доковидные» годы. «Не скажу, что показатели продаж сильно подскочили. Прирост туристов был, но больше продаж на вип-сегменте»,— поделилась генеральный директор турагентства «Зима-Лето» Мария Хатыпова.

Руководитель по развитию туристического направления в «Ижавиа» Никита Дьяченко рассказал «Ъ-Удмуртия», что в динамике каждый месяц лета показывал более высокие результаты продаж относительно предыдущего.

«Специфика нашего турагентства заключается в том, что на первом месте идут бронирования туров под собственные рейсы. Потому лидерство весь сезон удерживает Сочи, а за ним и весь Краснодарский край. На втором месте по популярности у наших клиентов — Турция, на третьем — Абхазия»,— прокомментировал господин Дьяченко.

Также среди популярных направлений Турция, Египет, ОАЭ, Куба, Шри-Ланка и Абхазия, говорят в турагентствах. Несмотря на сезон дождей, туристы активно бронировали туры в Таиланд, также популярными направлениями были Мальдивы и Калининград, добавила госпожа Хатыпова. При этом в турагентствах отмечают, что спрос на поездки в Крым был либо минимальным, либо отсутствовал. В «Ижавиа» подчеркнули, что в текущем сезоне бронирований на проживание в Крыму не было. Более того, не поступали и сами запросы на возможности размещения в данном регионе. В «Зима-Лето» отметили, что спрос на полуостров снизился почти на 30%. «В Крым у нас две брони за весь сезон. Страшно и опасно. Все полетели в Сочи, Абхазию, Дагестан, Калининград. Активно бронируем Кавказские Минеральные воды, в сравнении с предыдущими годами»,— добавила старший менеджер турагентства «Чемоданное настроение» Дарья Фролова.

Спрос на заграничные туры практически не изменился, говорят участники рынка. «Интерес к путевкам был достаточно высокий, но уровень цен на заграничные путешествия оказался выше ожиданий туристов. Наши специалисты находили варианты решения, для каждого туриста, предлагали альтернативные направления, например, очень популярным в этом сезоне стал Казахстан. Это направление набирает популярность с каждым годом. Появляются новые достойные отели, которые могут соперничать с пятизвездочными гостиницами Турции. Также набирают популярность индивидуальные туры на Мальдивы и Южную Корею»,— рассказала руководитель сети турагентств Tortuga и «Пляж Вояж» Ольга Ерошенко.

Также среди популярных трендов турагентства отмечают автобусные туры, круизы и нестандартные направления. «Были запросы на Катар, Австралию, Филиппины, Бали с разнообразной культурной программой. Круизы большей популярностью пользуются зимой»,— добавила Мария Хатыпова.

Участники рынка отмечают, что стоимость тура подорожала по всем направлениям. По наблюдениям Дарьи Фроловой, комфортный отдых на человека варьировался в пределах 80-150 тыс. руб. «Самым дорогим направлением в этом году стала Турция. Средний чек на человека в хороший пятизвездочный отель на неделю достигала в августе 130-150 тыс. руб. с вылетом из Москвы, вылет из Казани или Уфы был дороже на 10-15 тыс. руб. По зарубежным направлениям цены были неплохие в ОАЭ и с хорошими акциями на Мальдивы. По внутренним направлениям самым дорогим был Сочи — поднялась стоимость отелей с питанием и цена на перелет из Ижевска значительно стала выше, по сравнению с предыдущим годом. Средний чек на одного в четырехзвездочный отель на базе завтраков на 7 ночей достигала в июле-августе 80-90 тыс. руб. с вылетом из Ижевска»,— рассказали в «Зима-Лето».

В турагентствах добавили, что в самом разгаре находится бархатный сезон. Активные продажи идут по направлению — Турция, Египет, ОАЭ, а также Абхазия и Сочи.

Татьяна Колегова

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